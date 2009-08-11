مدارس استان یزد 80 مربی بهداشت نیاز دارند

محمدعلی شرافت در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: بر اساس استانداردهای تعریف شده باید به ازای هر 750 دانش آموز یک مربی بهداشت در مدارس وجود داشته باشد اما در استان یزد تعداد مربیان موجود با استانداردها فاصله بسیاری دارد.

وی افزود: متاسفانه با توجه به تبصره جدید در سال آینده هر هزار و 500 دانش آموز یک مربی بهداشت خواهد داشت و با احتساب این سرانه نیز باز هم مدارس استان یزد با کمبود 80 مربی بهداشت مواجه است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه مربیان بهداشت مدارس به سن بازنشستگی رسیده‌ اند و امسال بیشتر آنها بازنشسته می‌شوند، چنانچه نسبت به استخدام مربی اقدام نشود در سال آینده با کمبود مربی بهداشت به تعداد بیشتری مواجه خواهیم شد .

شرافت عنوان کرد: احتمال دارد از طریق خرید نیروهای خدمات شرکتی به صورت قرارداد جمعی کار، مربیان بهداشت را تامین کنیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 50 مربی بهداشت در مدارس وجود دارد، یادآور شد: وظیفه آموزش و پرورش تامین مربی بهداشت در مناطق شهری است و در مناطق روستایی این وظیفه بر عهده مراکز بهداشتی روستایی و خانه های بهداشت است.

کارشناس مسئول بهداشت و تغذیه دانش آموزان سازمان آموزش و پرورش استان یزد همچنین خاطرنشان کرد: اکنون 170 هزار نفر دانش آموز در مناطق شهری استان وجود دارد که تلاش برای تامین مربی بهداشت و سایر موارد بهداشتی آنها انجام می‌شود.