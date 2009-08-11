لایحه جدید امور گمرکی سرانجام نهایی شد

اردشیر محمدی رئیس کل گمرک ایران در گفتگوی کوتاه با مهر اعلام کرد لایحه جدید امور گمرکی که در کارگروه ویژه ای بررسی شده بود، در جلسه یک شنبه هفته جاری سرانجام نهایی شد.

در همین حال، معاون امور گمرکی گمرک ایران نیز در گفتگو با مهر گفت: طی روزهای شنبه و یک شنبه هفته جاری دو جلسه طولانی برای نهایی شدن لایحه امور گمرکی تشکیل شد که در نهایت لایحه در جلسه روز یکشنبه به سرانجام رسید.

محمدرضا نادری با اشاره به برگزاری جلسه ای در حدود سه هفته گذشته با حضور رئیس جمهوری و برخی از وزرای مربوطه در خصوص لایحه جدید امور گمرکی گفت: در این جلسه لایحه امور گمرکی تقدیم رئیس جمهوری شد.

وی با بیان اینکه طبق دستور رئیس جمهوری کارگروهی به منظور بررسی نهایی پیش نویس ارائه شده به دولت تعیین شده بود که تعداد اعضای آن نسبت به گذشته کمتر بود، افزود: پس از دستور رئیس جمهوری، کارگروه مذکور جلسات کارشناسی طولانی برگزار کرد.

نادری با اشاره به بررسی مباحث حقوقی لایحه بیان کرد: جلسات حقوقی با حضور معاون معاونت حقوقی رئیس جمهوری، معاون حقوقی وزارت دادگستری، نماینده سازمان تعزیرات، نماینده قوه قضائیه، مشاوران گمرکی نهاد ریاست جمهوری و مسئولین گمرک برگزار شد.

وی ادامه داد: جلسات طولانی نیز با نمایندگان وزارت اطلاعات، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت کشور، سازمان حمل و نقل و راهداری، وزارت بازرگانی نیز به صورت گروهی و اختصاصی با هر یک از این دستگاهها برگزار و در نهایت نتیجه نهایی به کارگروه تعیین شده توسط رئیس جمهوری ارائه شده بود.

به گزارش مهر، استفاده از کنوانسیون قواعد مبدا، ورود موقت برای پردازش، استرداد حقوق ورودی به هنگام صدور محصول، اصلاح رویه ترانزیت و حمل و نقل کانتینری، حسابرسی پس از ترخیص و ترخیص توسط شرکتهای حمل سریع از جمله مباحث مهم در قانون جدید امور گمرکی است.

تسهیل در امر خصوصی سازی نیز بخشی از ویژگی های لایحه جدید نسبت به لایحه فعلی است، بر این اساس تفاوتها از میان برداشته می شود و تسهیلاتی که صرفا طبق قانون فعلی به بخش دولتی اختصاص می یافت، به بخش خصوصی نیز اختصاص خواهد یافت.