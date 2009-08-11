به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، غلامرضا مصباحی مقدم رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس در حاشیه برگزاری جلسه علنی روز سه شنبه مجلس در جمع خبرنگاران پارلمانی اقدام رئیس جمهور در شرکت در جلسه فراکسیون اصولگرایان برای بررسی وضعیت کابینه دهم را مثبت ارزیابی کرد و گفت: اولین بار است احمدی نژاد چنین کاری انجام می دهد.

وی گفتگوها و تبادل نظر نمایندگان با رئیس جمهور در جلسه روز گذشته فراکسیون اصولگرایان را خوب ارزیابی کرد و گفت: در این جلسه هم نمایندگان و هم رئیس جمهور شاخص های خود در خصوص معرفی وزیران را بیان کردند .

مصباحی مقدم تصریح کرد: اگر رئیس جمهور اسامی کاندیداهای وزارتخانه ها را به صورت غیر رسمی به مجلس می داد و بازخورد آن را می گرفت بهتر بود اما آقای احمدی نژاد در پاسخ به نمایندگان تاکید داشت که معیارهایی را که نمایندگان در نظر دارند شخص وی نیز برای انتخاب وزیران مد نظر قرار خواهد داد.

عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان ادامه داد: آقای احمدی نژاد در پاسخ به شبهات مطرح در خصوص انتخاب اعضای کابینه پاسخ داد که این طور نیست که به دنبال وزیر مطیع باشم بلکه وزیر هماهنگ می خواهم.

وی تاکید کرد: آقای رئیس جمهور نسبت به معرفی وزیران به صورت غیر رسمی به مجلس خودداری می کند که اگر این اقدام انجام می گرفت حتما در آرای مثبت به کاندیداها نتایج بهتری عاید دولت می شد.

مصباحی مقدم مجددا رایزنی رئیس جمهور با نمایندگان را گام مثبتی تلقی کرد و تاکید داشت: بهتر است وزیران قبل از اینکه به صورت رسمی به مجلس معرفی شوند معرفی غیر رسمی داشته باشند.

وی به استقبال احمدی نژاد از معرفی افراد توسط مجامع استانی اشاره کرد و گفت: عده ای از نمایندگان نیز از این پیشنهاد استقبال کرده اند حتی مجمع استان فارس در این خصوص اقدام کرده اند که بنده معتقدم یکی از افراد معرفی شده توسط این مجمع بر کاندیدای مد نظر خود من نیز ارجحیت دارد.

عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان در پاسخ به این سئوال که برخی خبرها حکایت از بسته شدن لیست توسط رئیس جمهور و تعداد زیاد وزیران جوان در آن دارد ، گفت: این طور نیست، لیست بسته نشده ، تاکید رئیس جمهور بر جوانگرایی اعضای کابینه بوده است نه اینکه جوانان انتخاب شده باشند و اینکه رئیس جمهور اعلام کرد نمایندگان پیشنهادات خود را ارائه دهند حکایت از این دارد که لیست نهایی نشده است.

مصباحی مقدم در پاسخ به این سئوال که چرا پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک دولت و مجلس در این جلسه مورد قبول واقع نشد، گفت: این پیشنهاد مورد استقبال رئیس جمهور قرار نگرفت بنابراین چرایی آن را از آقای احمدی نژاد جویا شوید.