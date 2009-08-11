هزار تن مرغ در ماه مبارک رمضان در سطح سیستان و بلوچستان توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان ایرج حسن پور ظهر سه شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان سیستان و بلوچستان در محل دفتر معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری اظهار داشت: 502 تن مرغ منجمد تنظیم بازار در سطح استان توسط شرکت پشتیبانی امور دام با قیمت شهرستان زاهدان 20 هزار ریال و شهرستانهای دیگر استان 20 هزار و 500 ریال در حال توزیع است و هزار تن مرغ نیز برنامه ریزی شده که در ایام ماه مبارک رمضان در نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا و فروشگاههای مجاز در سطح استان توزیع شود.

رئیس سازمان بازرگانی استان سیستان و بلوچستان افزود: یکی از اولویتها و فعالیتهایی که از سوی سازمان بازرگانی در سطح استان صورت می گیرد، برگزاری نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا در زمانهای مشخص با نامهای کالاهای اساسی، پائیزه، بهاره است.

وی افزود: برگزاری این گونه نمایشگاهها و عرضه مایحتاج هم استانیها و کالاهایی که در سبد خانوار تأثیر به سزایی دارد با قیمت مصوب و کارشناسی یکی از راههای تنظیم بازار استان است.

حسن پور بیان کرد: امسال با توجه به اینکه ماه مبارک رمضان را در پیش داریم و پایان ماه مبارک رمضان نیز مقارن است با بازگشایی مدارس تدابیری اندیشیده شده که در سطح استان نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا، کالاهایی همچون مرغ منجمد، شیر، قند و روغن، دفترچه تحصیلی و پوشاک وابسته مدارس را عرضه نمایند.

وی اضافه کرد: تعداد غرف امسال نمایشگاه 550 غرفه است که نسبت به نمایشگاه مشابه سال گذشته افزایش 15 درصدی را نشان می دهد.

رئیس سازمان بازرگانی استان با اشاره به اهمیت توزیع کالاهای اساسی گفت: غرفه های رایگانی در نمایشگاه در نظر گرفته شده که اختصاص به کالاهای اساسی دارد و این غرفه ها در اختیار شرکتهای توزیع و پخش قرار خواهد گرفت.

ایرج حسن پور عنوان کرد: باتوجه به برنامه ریزیهای صورت پذیرفته 650 تن برنج در بسته های پنج کیلویی، 300 تن روغن نباتی، دفترچه تحصیلی، مرغ و خرما نیز در این نمایشگاه و سایر فروشگاهها توزیع می شود.

دبیر ستاد تنظیم بازار استان اظهار داشت: برداشت امسال خرما از سطح نخلستانهای استان آغاز شده است و در آستانه ماه مبارک رمضان مشکلی در بحث تنظیم بازار خرما در استان وجود ندارد و حتی هماهنگی هایی صورت پذیرفته که باتوجه به اینکه بهترین نمونه های خرما در این استان وجود دارد، حتی می توانیم با حضور شرکتهای استان در نمایشگاههای سایر استانها بازار خرمای آن استانها را نیز تأمین کنیم .

حسن پور اعلام کرد: استان سیستان و بلوچستان یکی از تولید کنندگان و توزیع کنندگان گوشت قرمز در کشور است و با توزیع 40 هزار تن گوشت در سال گذشته جایگاهی مناسب جهت تنظیم بازار گوشت قرمز کشور را داراست و هرگاه بحرانی در این زمینه در سطح کشور بوجود آمده، این استان با قدرت این معضل را حل کرده است .

رئیس سازمان بازرگانی استان سیستان و بلوچستان، بازرسی از واحدهای صنفی را یکی از عوامل مؤثر در تنظیم بازار عنوان کرد و گفت: برخی از واحدهای صنفی که تخلفاتی صورت می دهند باعث ضربه به اقتصاد جامعه و نارضایتی مردم می شوند که این امر تنظیم بازار استان را نیز با مشکلاتی مواجه می کند به همین جهت بازرسان این سازمان با توان بالای اجرایی خود و بر اساس مأموریتهای محوله از ابتدای امسال از تعداد بیش از 80 هزار واحد اقتصادی در سطح استان بازرسی به عمل آوردند .

وی اضافه کرد: هر واحد صنفی به صورت میانگین 2 بار تا این زمان مورد بازرسی قرار گرفته است و از تعداد کل بازرسیها 3 هزار 458 واحد متخلف نیز جهت صدور حکم به مراجع قانونی معرفی شده اند و در صورت تکرار تخلف بر اساس قانون نظام صنفی به نصب پلاکارد و پلمپ واحد نیز محکوم خواهند شد .

ایرج حسن پور بیان کرد: طرح های نظارتی متعددی نیز در سطح استان از ابتدای سال تاکنون انجام گرفته و طرح نظارتی ویژه ی تابستان نیز با موفقیت به پایان رسیده است .

وی اعلام کرد: طرح نظارتی ویژه ی ایام ماه مبارک رمضان و بازگشایی مدارس نیز از 24 مردادماه جاری در سطح استان با هدف تنظیم بازار اجرا می شود و تمرکز بازرسی ها روی واحدهای اقتصادی خدماتی، پوشاک و البسه، لوازم التحریر، مواد پروتئینی و مرغ، آژانس های مسافرتی و تاکسی تلفنی ها، شیرینی فروشیها و مراکز آموزشی غیر انتفاعی، مدارس غیر دولتی می باشد و بازرسان اصناف نیز در نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا در سراسر استان بازرسی از غرف نمایشگاه را انجام می دهند .

رئیس سازمان بازرگانی استان سیستان و بلوچستان خاطر نشان کرد: با تدابیر اتخاذ شده امسال نیز مانند سنوات گذشته به جهت تسریع در رسیدگی به پرونده های واحدهای اقتصادی متخلف هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات صنفی در محل نمایشگاه زاهدان مستقر می باشد و گروه هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات صنفی و تعزیرات حکومتی نیز به صورت سیار در محل واحدهای صنفی متخلف حضور پیدا نموده و در همان مکان به پرونده رسیدگی می کنند .