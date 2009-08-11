به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام آنلاین، سلطان سوکوتو که به صورت سنتی به عنوان رهبر جامعه مسلمانان نیجریه محسوب می شود، گفت: ما از اختلافهای همیشگی میان مسلمانان در آستانه ماه مبارک رمضان و عید فطر دلسرد شده ایم، درحالی که اسلام یکی است و وحدت ما نیز به عنوان مسلمانان مسئله ای غیر قابل بحث نیست.

وی تأکید کرد: به همین دلیل ضرورت صدای واحد مسلمانان درباره موضوعات مبرم پیش روی امت اسلامی بیش از سایر مواقع مورد تأکید قرار می گیرد.

وی از اختلافهای میان مسلمانان شمال و جنوب نیجریه درباره آغاز ماه مبارک رمضان ابراز تأسف کرد و گفت: رویدادهای سال گذشته مایه شرم است.

سال گذشته "مرکز" که به عنوان بزرگترین مرکز مطالعات اسلامی نیجریه و با اعتبارترین نهاد اسلامی در جنوب این کشور تعیین آغاز ماه مبارک رمضان به پیش بینی‌های جوی نسبت داد درحالی که مسلمانان شمال نیجریه ماه رمضان را پس از رؤیت هلال ماه توسط مؤمنان آغاز کردند .

عبدالله شعیب هماهنگ کننده سازمانهای کنفرانس اسلامی نیجریه اظهار داشت این ابتکار عمل تمام افرادی را که این نیاز را تشخیص داده و ضرورت حل آن حائز اهمیت می دانند دربر خواهد گرفت.

شیخ عبید الله آدم مدیر "مرکز" و سخنگوی انجمن ائمه جماعات جنوب غربی نیجریه این امر را مورد تصدیق قرار داد و گفت: همه ما به طور طبیعی به این ایده وحدت رسیدیم که سلطان آن را مطرح کرد، چرا که این امر نیاز همیشگی ما بوده است.

سلطان سوکوتو رئیس کل شورای عالی امور اسلامی نیجریه به عنوان با نفوذترین سازمان پوششی مسلمانان نیجریه محسوب می شود.

وی در این رابطه گفت: ما به عنوان مسلمان بایکدیگر برادر هستیم و هیچ کس نمی تواند ما را از متحد شدن و احترام دوجانبه بازدارد.

این تمایل صادقانه برای رسیدن به وحدت مسلمانان به رایزنی ها و تشکیل انجمن ملی علمای اسلامی در نیجریه منتهی شد.

سلطان ابوبکر از رهبران مسلمان این منطقه گفت: مسئولیت این انجمن اسلامی حل مشکلاتی است که در رابطه با مسلمانان این منطقه مطرح می شود.

مسلمانان نیجریه قرار است امسال از روش سنتی و علمی برای استهلال ماه رمضان استفاده کنند.