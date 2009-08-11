"الگوی مصرف: برگزیده اسلام و الگوی مصرف" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، چگونگی گذران زندگی انسان و نحوة دخل و خرج او، تأثیری حتمی بر خوشبختی و شوربختی او در دنیا و آخرت دارد، از همین رو تبیین الگوی مصرف از نگاه دین، ضروری به نظر می‌رسد.

این کتاب، با همین رویکرد و با هدف نشان دادن الگوی مطلوب و مناسب، در عرصه‌های گوناگون، کمّ و کیفِ مصارفِ خوراکی، پوشاکی، بهداشتی، حقوقی، اخلاقی، رفاهی، تفریحی، آرایشی، تشریفاتی و نیز هزینه‌های مربوط به مسکن و مصرف انرژی را براساس فقه و اخلاق اسلامی بررسی کرده است.

بیان معیارهایی که باید در مصارف دولتی، مورد توجه قرار گیرند نیز از رسالت‌های این کتاب است.