35 تن انواع محصولات قاچاق منابع طبیعی کرمان کشف شده است

سرگرد جلال محمد حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از 35 تن انواع محصولات قاچاق محصولات فرعی منابع طبیعی استان کرمان از قاچاقچیان ضبط شده است.
وی افزود: این محصولات شامل آویشن، ریشه شیرین بیان، شیره آنغوزه است.
سرگرد محمد حسنی با اشاره به برخورد با هرگونه سواستفاده از منابع طبیعی استان عنوان کرد: محصولات قاچاق توقیف شده در 17 محموله قاچاق کشف شده اند.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی کرمان خاطرنشان کرد: با هرگونه برداشت بدون مجوز محصولات منابع طبیعی استان برخورد قانونی صورت می گیرد.
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