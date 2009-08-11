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۲۰ مرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۴۳

طی سال جاری؛

35 تن انواع محصولات قاچاق منابع طبیعی کرمان کشف شده است

کرمان - خبرگزاری مهر: فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی کرمان از کشف 35 تن محصولات فرعی جنگلها و منابع طبیعی استان در سال جاری خبر داد.

سرگرد جلال محمد حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از 35 تن انواع محصولات قاچاق محصولات فرعی منابع طبیعی استان کرمان از قاچاقچیان ضبط شده است.

وی افزود: این محصولات شامل آویشن، ریشه شیرین بیان، شیره آنغوزه است.

سرگرد محمد حسنی با اشاره به برخورد با هرگونه سواستفاده از منابع طبیعی استان عنوان کرد: محصولات قاچاق توقیف شده در 17 محموله قاچاق کشف شده اند.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی کرمان خاطرنشان کرد: با هرگونه برداشت بدون مجوز محصولات منابع طبیعی استان برخورد قانونی صورت می گیرد.

کد مطلب 927709

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