آغاز ثبت نام آزمون دکتری تخصصی علوم پایه پزشکی در هفته اول شهریور

کی قباد طاهرنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ثبت نام آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) رشته های علوم پایه پزشکی و بهداشت سال تحصیلی 89 - 88 از 4 شهریور آغاز می شود و تا 24 شهریور ادامه دارد.

وی اضافه کرد: ثبت نام در این آزمون به صورت اینترنتی از طریق آدرس http://sanjeshp.ir انجام می گیرد.

طاهرنژاد خاطرنشان کرد: آزمون کتبی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) رشته های علوم پایه پزشکی و بهداشت روز 8 آبان ماه سال جاری راس ساعت 9 صبح در پنج شهر تهران، شیراز، اصفهان، مشهد و تبریز و در 44 رشته برگزار خواهد شد.