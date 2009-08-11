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۲۰ مرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۲۷

طاهرنژاد به مهر خبر داد:

آغاز ثبت نام آزمون دکتری تخصصی علوم پایه پزشکی در هفته اول شهریور

آغاز ثبت نام آزمون دکتری تخصصی علوم پایه پزشکی در هفته اول شهریور

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت از آغاز ثبت نام آزمون دکتری تخصصی علوم پایه پزشکی در هفته اول شهریور ماه خبر داد و گفت: داوطلبان 20 روز فرصت دارند در این آزمون ثبت نام کنند.

کی قباد طاهرنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ثبت نام آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) رشته های علوم پایه پزشکی و بهداشت سال تحصیلی 89 - 88 از 4 شهریور آغاز می شود و تا 24 شهریور ادامه دارد.

وی اضافه کرد: ثبت نام در این آزمون به صورت اینترنتی از طریق آدرس http://sanjeshp.ir انجام می گیرد.

طاهرنژاد خاطرنشان کرد: آزمون کتبی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) رشته های علوم پایه پزشکی و بهداشت روز 8 آبان ماه سال جاری راس ساعت 9 صبح در پنج شهر تهران، شیراز، اصفهان، مشهد و تبریز و در 44 رشته برگزار خواهد شد.

کد مطلب 927711

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