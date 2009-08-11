پیشنهاد تشکیل فراکسیون مهدویت به مجلس ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین استادآقا دبیر ستاد هماهنگی‌ جشنواره‌های مهدوی کشور دوشنبه شب در مراسم پایانی جشنواره های آخرین منجی در سالن همایشهای صداوسیما اظهار داشت: موضوع مهدویت باید در طول سال مورد توجه قرار گیرد و به ایام امامت و ولادت منجی آخرالزمان محدود نشود.

استاد آقا یادآور شد: برنامه‌ریزی برای برپایی کارگاهها و نشستهای تخصصی درباره منجی‌گرایی و فلسفه انتظار از اقدامات ستاد هماهنگی جشنواره های مهدوی کشور است که امیدوارم با مشارکت نهادهای فرهنگی به شکلی غنی و مطلوب اجرایی شوند .

وی در ادامه گفت: رایزنی با فراکسیون قرآن و عترت مجلس برای تشکیل فراکسیون مهدویت، تدوین آئین‌نامه جشنهای مهدوی در کشور و ابلاغ آن به شورای فرهنگ عمومی، راه‌اندازی باشگاه مجازی منجی‌یاوران و کانونهای گفتمان انتظار و ایجاد باشگاه خبرنگاران مهدوی از جمله فعالیتهایی است که تاکنون داشته ایم .