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۲۰ مرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۱۴

نسبت تخیل و مرگ بررسی می‌شود

گروه تخیل هنری فرهنگستان هنر، در نظر دارد هم‌اندیشی "تخیل و مرگ" را، برای مطالعه و بررسی تصویر «مرگ» به عنوان یکی از مهم‌ترین تصاویر تخیلی هنر برگزار کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، «مرگ» از موضوعات مهم و رایج ادبیات و هنر است به طوری که می‌توان گفت، هیچ هنرمند و نویسنده‌ای، نسبت به آن بی‌تفاوت نبوده و نیست. گاهی «مرگ» موضوع و مضمون اصلی یک اثر محسوب می‌شود. البته نویسندگان و هنرمندان یکسان و به یک شیوه، به خیال پردازی درباره «مرگ» نپرداخته‌اند و «مرگ» نزد هر یک از آن‌ها متفاوت و ویژه است.

علاقه‌مندان می‌توانند، مقالات خود را در محورهای «نقش مرگ در زایش و یا دگرگونی تخیلات هنری و ادبی»، «جلوه‌های گوناگون مرگ در شاخه‌ها و آثار هنری»، «تصویر مرگ در فلسفه و مکاتب هنری»، «تصویر جهان‌های پس از مرگ»، «اسطوره‌های مرگ و نامیرایی»، «روایت شناسی و چگونگی بیان مرگ شخصیت‌ها در آثار هنری» و «مرگ هنرمندان و نویسندگان» ارائه کنند.

مهلت ارسال چکیده مقالات این هم اندیشی مهرماه 1388 خواهد بود.

هم‌اندیشی « تخیل و مرگ» در آذر ماه 1388 در تهران برگزار می‌شود. نشانی دبیرخانه این هم ‌اندیشی ، خیابان ولی‌عصر، تقاطع خیابان طالقانی ، شماره 442 ، گروه تخیل هنری است.
 

کد مطلب 927713

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