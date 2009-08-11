به گزارش خبرنگار مهر، آنونس و تیزر این فیلم را امیر خوب‌بخت ساخته که پیش از این ساخت مواد تبلیغی فیلم های "کافه ستاره"، "در شهر خبری نیست، هست"، "کنعان"، "قاعده بازی" و...را برعهده داشته است.

"بی‌پولی" به تهیه کنندگی مصطفی شایسته عید فطر در گروه سینمایی استقلال اکران عمومی می‌شود. این فیلم پارسال در جشنواره فیلم فجر جایزه سیمرغ بهترین فیلم از نگاه تماشاگران و دیپلم افتخار بهترین فیلمنامه را از آن خود کرد.

بهرام رادان، لیلا حاتمی، حبیب رضایی، امیر جعفری، سیامک انصاری، بابک حمیدیان، نادر فلاح، رضا رشیدپور، سوسن مقصودلو، جلال پیشوائیان، افشین سنگچاپ و فرهاد شریفی در "بی‌پولی" بازی کرده‌اند.

فیلمنامه را نعمت‌الله و هادی مقدم‌دوست نوشته‌اند و داستان درباره زوجی جوان است که درگیر یک دوره بیکاری و بی‌پولی می‌شوند. دیگر عوامل تولید عبارتند از علیرضا زرین‌دست فیلمبردار، کیوان مقدم طراح صحنه و لباس، اعظم بیات طراح گریم، اسحاق خانزادی صدابردار و رضا بختیاری دستیار کارگردان و برنامه‌ریز. "بی‌پولی" دومین فیلم نعمت‌الله بعد از "بوتیک" است.