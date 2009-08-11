احکام علم و فناوری برنامه پنجم توسعه در ستاد تلفیق هیئت دولت تصویب شد

عزیزالله معماریانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: احکام برنامه پنجم توسعه در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید و فرایند تصویب آن در دولت نیز طی شده و ما منتظر هستیم که دولت آن را به مجلس ارسال کند.

وی اظهار داشت: در فرایند تصویب تغییراتی نیز اعمال شده اما نکات اساسی احکام تغییری نکرده است.

به گزارش مهر، معماریانی پیش از این درجه بندی پژوهشگران در تمام سطوح، رشد 45 درصدی پذیرش دانشجو در سنین بین 18 تا 24 سال، تحول آموزشی در آموزش و پرورش، حمایت از دانشگاههای بند ز ماده 50 (دانشگاههای مادر) و تقویت بند الف ماده 49 (قانون استقلال دانشگاهها) را به عنوان بخشی از احکام علم و فناوری در بنرامه پنجم توسعه عنوان کرده بود.