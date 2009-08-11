تراز گاز ایران مثبت است / صادرات مستقیم گاز عسلویه به اروپا

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز الله رمضانی در نشستی خبری در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در رابطه با آخرین اقدامات صورت گرفته در وزارت نفت برای تامین سوخت پایدار و ایمن مشترکان در زمستان امسال، گفت: از زمستان سال گذشته با دستور غلامحسین نوذری وزیر نفت کمیته سوخت زمستانی امسال تشکیل شده بود.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در شرکت ملی گاز برای افزایش ظرفیت پالایش، انتقال و توزیع گاز طبیعی در کشور، یادآور شد: هم اکنون عملیات اجرایی ساخت نزدیک به 3هزار کیلومتر خط لوله جدید فشار قوی گاز در حال اجرا بوده که این خطوط تا زمستان امسال به تدریج وارد مدار بهره برداری می شود.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به ساخت ایستگاه تقویت فشار جدید و ارتقای ظرفیت تاسیسات موجود گازی، تصریح کرد: علاوه بر این قصد داریم با اعمال مدیریت مصرف بیشتر در تحویل گاز به صنایع و نیروگاهها، سوخت مورد نیاز مردم را در ماه های سرد سال به طور کامل تامین کنیم.

تراز گاز ایران مثبت است

رمضانی در ادامه در پاسخ به سئوال مهر در رابطه با منفی عنوان کردن تراز گاز ایران از سوی برخی کارشناسان، اظهار داشت: در حال حاضر تراز گاز در ایران کاملا مثبت است.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر میزان مصرف گاز کشور به حدود 400 تا 420 میلیون متر مکعب در روز رسیده است، بیان کرد: اما میزان گاز تولیدی در پالایشگاهها به بیش از 550 میلیون متر مکعب رسیده که حتی امکان افزایش تولید از این میزان بیشتر هم وجود دارد.

معاون وزیر نفت در ادامه با اشاره به مراحل پایانی تعمیرات اساسی پالایشگاهها، خطوط انتقال و تاسیسات تقویت فشار، یادآور شد: با پشت سرگذاشتن این دوره تعمیراتی ظرفیت مجموعه صنعت گاز کشور به طور چشمگیری ارتقا می یابد.

تامین کامل گاز مورد نیاز نیروگاهها

به گزارش مهر، مدیرعامل شرکت ملی گاز از تحویل روزانه 180 میلیون متر مکعب گاز طبیعی به نیروگاهها خبر داد و گفت: هم اکنون با وجود انجام تعمیرات اساسی تاسیسات اما مشکلی در تامین گاز مورد نیاز نیروگاهها وجود ندارد.

به گفته این مقام مسئول به طور متوسط 32 درصد گاز تولیدی کشور در بخش های نیروگاهی و تولید برق مصرف می شود.

جزئیات واگذاری سهام شرکت گاز در قالب سهام عدالت

وی در مورد جزئیات واگذاری سهام شرکت ملی گاز و 44 شرکت فرعی این مجموعه توضیح داد: بر اساس اصل 44 موظف به واگذاری سهام این شرکتها هستیم که پیش از این روشهای مختلفی همچون واگذاری هلدینگ منطقه ای، بلوکی و انفرادی مطرح بود.

رمضانی با بیان اینکه هم اکنون برای واگذاری هلدینگی سهام شرکت گاز با سازمان خصوصی سازی به تفاهم رسیده ایم، بیان کرد: با این نحوه واگذاری، یکپارچگی ساختار وزارت نفت و شرکت گاز نیز حفظ می شود.

وی با اشاره به عرضه 40 درصد سهام شرکت گاز در قالب سهام عدالت، تبیین کرد: همچنین بر اساس قانون 5 درصد سهام نیز به کارکنان شرکت گاز واگذار می شود و مابقی ان در بورس عرضه خواهد شد.

معاون وزیر نفت با اشاره به حجم بالای دارایی های شرکت ملی گاز، بیان کرد: از این رو واگذاری شرکت گاز باید بر اساس وضع نقدینگی موجود در بازار و به مرور زمان انجام بگبرد.

صادرات مستقیم گاز میدان پارس جنوبی به اروپا

معاون وزیر نفت همچنین از ساخت یک خط لوله انتقال گاز تحت عنوان خط لوله "سبز" برای صادرات مستقیم گاز میدان پارس جنوبی به اروپا خبر داد و اظهار داشت: گاز موجود در این خط لوله بر اساس تعهد داده شده به شرکت بوتاش ترکیه و سایر خریداران اروپایی از استاندارد بالایی برخوردار بوده تا گاز با کیفیت تری تحویل مشتریان شود.

وی با تاکید براینکه هم اکنون کلیه گازهای تولید شده در پالایشگاه های کشور بر اساس استاندارد شرکت گاز تولید و پالایش می شود، بیان کرد: خط لوله گاز "سبز" به طول یکهزار و 800 کیلومتر گاز تولیدی فازهای پارس جنوبی را به اروپا صادر می کند.

به گفته این مقام مسئول در شرایط کنونی هم با آرایش خطوط لوله امکان صدور گاز به صورت مستقل و پایدار به ترکیه فراهم شده است.

ادغام دیسپچینگ و شرکت انتقال گاز

رمضانی در ادامه از بررسی ادغام واحد دیسپچینگ گاز و شرکت انتقال گاز ایران خبر داد و گفت: این موضوع هم اکنون در حال بررسی است که هیات مدیره شرکت ملی گاز ایران نیز بررسی دقیق تر این مورد را در دستور کار خود دارد.

ساخت یکهزار جایگاه جدید CNG تا پایان امسال

مدیرعامل شرکت ملی گاز با اشاره به ساخت یکهزار جایگاه جدید CNG در کشور تاپایان سالجاری، تبیین کرد: هم اکنون در شهرهای کوچک و مسیرهای بین شهری ازدحامی در جایگاههای CNG وجود ندارد و اقداماتی برای افزایش تعدادجایگاه های CNG در تهران و سایر کلان شهرهای کشور در دست اقدام است.

وی در پایان سرانه مصرف گاز هر مشترک را حدود 3 هزار متر مکعب عنوان کرد و افزود: اما این سرانه در فصول سرد سال 8 تا 10 برابر افزایش می یابد.