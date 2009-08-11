نخستین جشنواره موسیقی ملی مقاومت در کرمانشاه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، احمد رجبی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نخستین جشنواره موسیقی ملی مقاومت از 24 تا 26 مرداد ماه جاری با حضور هنرمندان از سراسر کشور به مدت سه روز در بخش اجرا و مسابقه در کرمانشاه برگزار خواهد شد.

وی افزود: 68 گروه در بخش اجرای صحنه ای و زنده و 207 قطعه موسیقی در بخش آثار تولیدی در نخستین جشنواره ملی موسیقی مقاومت با عنوان "با نوای کاروان" در کرمانشاه حضور می یابند.

رجبی ادامه داد: در بخش اجرای زنده این جشنواره 43 گروه با 193 قطعه پیشنهادی محلی مقامی و آیینی، 16 گروه با قطعه پیشنهادی موسیقی سنتی ایرانی و هفت گروه با قطعه پیشنهادی ارکسترال از سراسر کشور حضور دارند.

مدیر اداره کل ارشاد استان کرمانشاه تصریح کرد: همچنین از مجموع 207 اثر تولیدی ارسال شده به جشنواره 35 قطعه محلی آیینی، 18 قطعه ایرانی و 154 قطعه ارکسترال هستند.

رجبی با اشاره به برپایی این جشنواره در سه تالار انتظار، مجتمع شهید آوینی و کانون پرورشی و فکری کودکان در شهر کرمانشاه همراه با پیش فروش بلیط برای عموم، گفت: اجرای برنامه ویژه به صورت آزاد در محوطه تاریخی طاق بستان به همراه گلگشت هنرمندان مهمان از مکانهای دیدنی این استان از برنامه های جنبی این جشنواره است.

وی با بیان اینکه داوری این جشنواره در دو مرحله صورت گرفته است، گفت: در مرحله نخست چهار تن از موسیقیدانان مطرح کشور با نام آقایان چراغعلی، آرزم، شمس نیکنام و مرحوم فریوسفی داوری کردند و داوری مرحله دوم که به انتخاب آثار برتر مربوط می شد توسط ترکیبی غیر از داوران مرحله اول صورت گرفت.

مدیرکل ارشاد کرمانشاه با تاکید بر اهتمام برپایی این جشنواره به صورت سالانه در استان مرزی کرمانشاه گفت: استان کرمانشاه یکی از عرصه های مهم و شاخص در حوزه دفاع مقدس محسوب می شود و همدوش با استانهای همجوار، هشت سال دفاع مقدس را پشت سر گذاشته است.

رجبی نقش کلیدی استان کرمانشاه در دوران دفاع مقدس، ورود نخستین گروه آزادگان جنگ تحمیلی از مرز این استان به کشور، ایثار و شهادت طلبی مردم غیور این خطه، سابقه طولانی و خوب گروههای کرمانشاهی در عرصه موسیقی و عدم تجلیل مناسب از افراد و گروههای موسیقی در عرصه دفاع مقدس را از جمله علل برپایی این جشنواره در کرمانشاه عنوان کرد.

وی ادامه داد: اقبال عمومی جامعه و وجود بسترهای لازم برای اجرا و پذیرایی گروههای هنری استان، وجود سالنهای مناسب با ظرفیت 200 تا 650 نفری و نقاط دیدنی و باستانی کرمانشاه، اعلام آمادگی و حمایت مسئولان ارشد استان از این جشنواره و درخواست و پیشنهاد اداره کل ارشاد استان از وزارت فرهنگ و ارشاد از دیگر این عوامل است.

وی با مهم عنوان کردن اجرای این رخداد فرهنگی برای نخستین بار در کشور گفت: از طریق فراخوان سراسری توسط پوستر و نامه ، آثار تا 31 خرداد امسال به دبیرخانه ارسال شد و سپس مورد داوری قرار گرفت.

رجبی با اشاره به اهداف برگزاری این جشنواره گفت: ایجاد رقابت سازنده و موثر در بین هنرمندان، شناسایی و رشد استعدادهای هنری در این زمینه و انتقال فرهنگ ارزشمند ایثار و شهادت به نسل جامعه و جامعه هنری از اهداف برپایی این جشنواره است.

مدیرکل ارشاد اسلامی استان کرمانشاه اشاعه و ترویج فرهنگ مقاومت در پرتو هنر موسیقی، بزرگداشت حماسه دفاع مقدس و یاد شهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران، حمایت از تولید و نشر آثار فاخر موسیقی دفاع مقدس را از جمله دیگراهداف برپایی این جشنواره عنوان کرد.