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۲۰ مرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۰۱

ولید المعلم:

جامعه بین الملل اسرائیل را به پذیرش ضروریات صلح وادار کند

جامعه بین الملل اسرائیل را به پذیرش ضروریات صلح وادار کند

وزیر امور خارجه سوریه در دیدار با فرستاده ویژه دولت ژاپن اظهار داشت که جامعه بین الملل باید رژیم اسرائیل را به پذیرش ضروریات صلح در خاورمیانه وادار کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه، ولید المعلم در دیدار با "یوتاکا ایمورا" خاطرنشان کرد: اسرائیل در برابر تحقق صلح در خاورمیانه مانع تراشی می کند و بنابراین جامعه بین الملل باید آن را به پذیرش ضروریات صلح در خاورمیانه وادار کند.

وی در ادامه گفت: توقف شهرک سازی و یهودی سازی قدس، به رسمیت شناختن حقوق مشروع ملت فلسطین و پایان بخشیدن به اشغال اراضی عربی از جمله بلندی های جولان از جمله ضروریات صلح به شمار می رود که اسرائیل باید آنها را بپذیرد.

وزیر خارجه سوریه در پایان بر پایبندی کشورش به برقراری صلح پایدار و فراگیر در خاورمیانه طبق قطعنامه های سازمان ملل متحد و بر اساس کنفرانس مادرید تاکید کرد.

کد مطلب 927724

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