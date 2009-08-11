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۲۰ مرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۴۵

هشدار چاوز :

حضور نظامی آمریکا در کلمبیا می تواند به جنگ در منطقه منجر شود

حضور نظامی آمریکا در کلمبیا می تواند به جنگ در منطقه منجر شود

رئیس جمهوری ونزوئلا بر این باور است که حضور نیروهای نظامی آمریکا در آمریکای لاتین و در کشور کلمبیا می تواند به جنگ منجر شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی از مکزیکوسیتی، هوگو چاوز که در نشست کشورهای آمریکای جنوبی در مکزیک شرکت کرده بود، گفت که حضور نظامی آمریکا در کلمبیا می تواند تحریک کننده جنگ باشد.

وی گفت: اعلام استقرار نیروهای نظامی آمریکا در 7 پایگاه نظامی در کشور کلمبیا می تواند به یک تراژدی منجر شود.

رئیس جمهوری ونزوئلا افزود: در چنین شرایطی من باید به همه درباره خطر بروز یک جنگ در منطقه هشدار دهم.

برنامه آمریکا برای استقرار نیروهایش در کلمبیا به بهانه مبارزه با مواد مخدر تنش ها در آمریکای جنوبی را بین کلمبیا و ونزوئلا به عنوان دو کشور همسایه افزایش داده است.

چاوز به "آلوارو اوریبه" رئیس جمهوری کلمبیا هشدار داده است که موافقت او با حضور نظامی آمریکا در کشورش بمنظور تحت فشار قرار دادن کاراکاس بوده است.

کد مطلب 927726

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