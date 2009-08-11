حضورم در مراسم تنفیذ تصمیم فراکسیونی بود/ تشریح معیار انتخاب وزیران

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر مصطفی کواکبیان نماینده سمنان در حاشیه برگزاری جلسه علنی روز سه شنبه مجلس در جمع خبرنگاران پارلمانی ، تخصص، تجربه، ساده زیستی، تحصیلات و مطیع محض نبودن و میلیاردی نبودن را از جمله ملاک های این فراکسیون در رای به وزیران عنوان کرد.

نماینده سمنان با انتقاد از شیوه انتخاب وزیران در کابینه یادآور شد: من عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هستم و چهار وزیر به این کمیسیون مربوط می شوند اما هیچ اطلاعاتی در خصوص وزیران پیشنهادی اطلاعات، کشور، دفاع و خارجه ندارم و حتی دوستان نزدیک آقای احمدی نژاد نیز از آنچه که قطعی شده خبر ندارند و این در حالی است که با این سیستم کابینه را بستن مشکلات زیادی را به وجود می آورد.

وی با تاکید بر اینکه هزینه های استیضاح بسیار بالاست خاطر نشان کرد: نمی توانیم بگوییم هم اکنون رای می دهیم، اگر مشکلی بود استیضاح می کنیم. در مسئله طرح استیضاح وزیر کشاورزی حتی با وجود اینکه این طرح 10 امضا داشت روز استیضاح آن را از دستور کار خارج کردند بنابراین ما از هم اکنون سخت گیریهای خود را در رای اعتماد اعمال می کنیم.

عضو فراکسیون خط امام مجلس با بیان اینکه بر اساس تصمیم فراکسیونی در جلسات تنفیذ و تحلیف رئیس جمهور شرکت کرده ایم ، گفت: تعداد انگشت شماری که به دلیل مشکلاتی در این جلسات حضور نداشتند از روی تصمیم شخصی بوده است و حضور ما نیز بر اساس باورهایی است که در روند وظیفه نمایندگی داریم و به تهدید کسی ربطی ندارد.

وی افزود: این حضور ما به تهدیدات و بی منطقی ها و یاوه گویی های برخی افراد مربوط نمی شود. ما هیچ گاه پاسخ این یاوه گویی ها را نمی دهیم.

کواکبیان تصریح کرد: از هیئت رئیسه تقاضا کردیم به توهین ها و تهدیدها رسیدگی کند اگر هیئت رئیسه مجلس توان برخورد با این تهدیدها را نداشته باشد ممکن است تا مرحله استیضاح هیئت رئیسه نیز پیش رویم. نباید این طور باشد که اگر نماینده ای وظیفه قانونی اش را انجام داد بگویند چون ترسیده است این کار را کرده است.

نماینده سمنان در پاسخ به این سئوال خبرنگاران که کدام یک از نمایندگان شما را تهدید کرده است، گفت: آنقدر بی ارزش است که حاضر نیستم اسمش را ببرم.

کواکبیان در ادامه با بیان اینکه فراکسیون خط امام (ره) به مسائل کشور بی تفاوت نیست، یاد آور شد: اخبار تکان دهنده از برخی بازداشتگاهها باعث شد تا تقاضای تحقیق و تفحص از بازداشتگاهها را 16 مرداد به هیئت رئیسه تقدیم کنم.

وی افزود: در بحث رای اعتماد به کابینه نیز همانطور که در مراسم تنفیذ و تحلیف رئیس جمهور شرکت کردیم فعال خواهیم بود و نیازی به جلسه با رئیس جمهور هم نداریم که با جلسه بگذارد یا نگذارد البته هر وزیری با ما جلسه داشته باشد شاید راحت تر در مورد آن به نتیجه برسیم اما اگر آنها تقاضای جلسه ای نداشته باشند از هیچ کدام آنها تقاضای برگزاری نشست نخواهیم داشت.

عضو فراکسیون اقلیت مجلس تاکید کرد: برخورد ما تخصصی است نه سیاسی. معتقدیم با وجود مشکلات و حاشیه هایی که این انتخابات داشت، نمی توانیم به صورت کیلویی وزیران را رد یا قبول کنیم.

کواکبیان گفت : ضمن اینکه از منتقدان جدی دولت فعلی هستیم ، برخورد ما با کابینه قطعا تخصصی خواهد بود. اگر ببینیم کسی شایستگی تصدی یک وزارتخانه را دارد او را کمک خواهیم کرد.