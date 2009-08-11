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۲۰ مرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۱۳

یک کارشناس مسائل اقتصادی:

آسیا زودتر از غرب از بحران اقتصادی نجات می یابد

آسیا زودتر از غرب از بحران اقتصادی نجات می یابد

یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت که کشورهای آسیایی در مقایسه با کشورهای غربی زودتر از بحران اقتصادی نجات پیدا می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، "پائول کروگمن" پروفسور دانشگاه پرینستون ایالات متحده گفت: اقتصاد کشورهای آسیایی در مقایسه با کشورهای غربی بیشتر به صادرات کالاهای تولید شده وابسته است و کاهش تقاضای کشورهای خارجی برای ورود کالاها به کشورشان تنها یک پدیده کوتاه مدت است.

وی همچنین افزود: در دوران پیش از بحران اقتصادی کشورهای آسیایی بیش از کشورهای غربی بر نرخ رشد اقتصادی تاکید کردند.

پائول کروگمن در ادامه گفت: بهبود اقتصادی چیزی نیست که با صادرات کالاها به کشورهای دیگر بدست بیاید و بیشتر از همه به هزینه های دولت وابسته است.

وی تصریح کرد: کشورهایی که بیشتر پول رایج خود را در داخل بازارهای بورس سرمایه گذاری کرده بودند، شاهد نتایج قابل ملاحظه در کاهش بحران اقتصادی هستند.

بر اساس این گزارش مشکلات موجود در بازار مسکن، ساختارهای تنظیم کننده و گردش سرمایه در رکود اقتصاد جهانی موثر بوده است.

همچنین بانک جهانی در گزارش خود آورده است که بیش از 53 میلیون نفر در خطر فقر شدید قرار دارند.

کد مطلب 927729

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