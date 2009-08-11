صدور پروانه بهره برداری برای 1200 واحد صنعتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنایع و معادن، برای راه اندازی این واحدها که با ایجاد اشتغال بیش از 22 هزارنفر همراه بوده 17 هزار و 697 میلیارد ریال سرمایه گذاری انجام شده است.

طی این مدت بیشترین واحدهای بهره برداری شده به ترتیب در استانهای اصفهان با 150 فقره ، آذربایجان شرقی با 126 فقره و خراسان رضوی با 113 فقره می باشد.

همچنین بررسی پروانه های بهره برداری صنعتی به تفکیک گروههای صنعتی در زمان مذکور نشانگر آن است که بیشترین تعداد با 285 فقره مربوط صنایع محصولات کانی غیرفلزی بوده که با سرمایه گذاری به میزان 1 / 5381 میلیارد ریال و ایجاد اشتغال 5 هزار و 388 نفر محقق شده است.

مهمترین واحدهای راه اندازی شده صنعتی در 3 ماهه نخست امسال شامل تولید فروسیلیسیم با عیار 75 درصد و شمش سیلیسیم توسط شرکت صنایع فرو آلیاژ ایران با سرمایه گذاری 8 / 787 میلیارد ریال و اشتغال 285 نفر در استان لرستان ، تولید کاشی سرامیکی کف توسط شرکت سرامیک برلیان تهران با سرمایه 6 / 782 میلیارد ریال و اشتغال 380 نفر در استان قزوین ، تولید سیمان پوزولان توسط شرکت سیمان زرین رفسنجان با سرمایه 1 / 661 میلیارد ریال و اشتغال 207 نفر در استان کرمان می باشد.

همچنین تولید انواع یخچال فریزر توسط شرکت حایرآسا با سرمایه 2 / 461 میلیارد ریال و اشتغال 580 نفر در استان اصفهان ، تولید میلگرد فولادی توسط شرکت فولاد البرز تاکستان با سرمایه 9 / 364 میلیارد ریال و اشتغال 184 نفر در استان قزوین ، خدمات نگهداری غلات (سیلو) توسط شرکت گندمداران اصفهان با سرمایه 270 میلیارد ریال و اشتغال 70 نفر در استان اصفهان و تولید ماء الشعیر گازدار توسط شرکت تولیدی صنعتی خورشید زیوار با سرمایه 267 میلیارد ریال و اشتغال 110 نفر در استان کردستان از دیگر طرح های مهمی است که در سه ماهه نخست امسال بهره برداری شده است.