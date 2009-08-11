مدیریت واحد شهری باید در قم حاکم شود

محسن عابدینی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با اشاره به مشکلات مبادی ورودی شهر قم و وجود نخالههای ساختمانی در اطراف شهر خاطرنشان کرد: به رغم تاکیدات مسئولان به دلیل عدم مدیریت واحد مبادی ورودی شهر قم هنوز ساماندهی نشده است.
وی با بیان اینکه وجود نخالههای ساختمانی در اطراف قم و مبادی ورودی به هیچ وجه زیبنده این شهر نیست، گفت: مدیریت چندگانه نتیجهاش همین است که الان در مبادی ورودی مشاهده میشود.
شهردار قم تاکید کرد: باید کار ساماندهی مبادی ورودی شهر به شهرداری واگذار شود تا نسبت به پاکسازی و ساماندهی این مبادی اقدام شود.
عابدینیپور ضمن تشریح اقدامات صورت گرفته جهت بهسازی و آسفالت معابر و خیابانهای شهر قم یادآور شد: با اقدامات صورت گرفته و اجرای نهضت آسفالت شوارع، وضعیت چاله های سطح شهر بهتر شده است البته اگر دستگاههای حفار اجازه دهند این وضعیت حفظ شود.
زمینه حضور سرمایهگذاران در قم فراهم شود
وی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر ضرورت رفع موانع فرا روی سرمایه گذاران در استان قم گفت: اگر امکانات و زیرساختهای لازم در قم فراهم شود، سرمایه گذاران نسبت به سرمایه گذارای در این استان اقدام خواهند کرد.
شهردار قم اضافه کرد: باید کاری کرد تا سرمایه گذاری در قم رونق بگیرد.
وی با بیان اینکه به آینده قم خوشبین هستم، اظهار داشت: پتانسیل شهر قم بسیار بالاست و با انتقال آب سرشاخههای دز، تحول خوبی در قم ایجاد خواهد شد.
عابدینیپور در پایان گفت: به طور قطع طی 10 سال آینده قم به یکی از شهرهای پیشرفته کشور تبدیل خواهد شد.
قم - خبرگزاری مهر: شهردار قم حل شدن برخی مشکلات شهر قم را نیازمند ایجاد مدیریت واحد شهری دانست.
محسن عابدینی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با اشاره به مشکلات مبادی ورودی شهر قم و وجود نخالههای ساختمانی در اطراف شهر خاطرنشان کرد: به رغم تاکیدات مسئولان به دلیل عدم مدیریت واحد مبادی ورودی شهر قم هنوز ساماندهی نشده است.
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