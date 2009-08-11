آغاز فعالیت بانک توسعه تعاون ؛ تصمیمی بزرگ و ماندگار

به گزارش خبرگزاری مهر، اتاق تعاون مرکزی به نمایندگی از بخش مردمی تعاون با از 25 میلیون عضو در سراسر کشور در نامه ای به دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهورضمن قدردانی از حمایتها و تاکیدات مستمر، دلسوزانه و پیگیریهای صادقانه وزارت تعاون، آغاز ماموریت بانک توسعه تعاون در دستیابی به سهم 25 درصدی در اقتصاد ملی را تصمیمی بزرگ و ماندگار در جهت ارتقای سهم بخش تعاون و دلگرمی بیش از پیش مردم به منظور حضوری چشمگیر در کلیه عرصه های اقتصادی دانست و آن را گامی موثر در راه شکل گیری و تقویت تعاونی ها تلقی کرد.

در این نامه آمده است: در روزهای اخیر ملت شریف ایران به ویژه تعاونگران عزیز در زادروز ولادت منجی عالم بشریت حضرت ولی عصر(عج) خبر مسرت بخش افتتاح بانک توسعه تعاون را که سالهای متمادی به عنوان یکی از آرزوهای فعالین این بخش اقتصادی کشور بوده است را از طریق رسانه های عمومی مطلع شدند.

در ان نامه می خوانیم: این اقدام مهم و ارزشمند که در راستای منویات مقام معظم رهبری و قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و با حمایتها و تاکیدات مستمر رئیس جمهور و دلسوزی و پیگیری صادقانه وزارت تعاون محقق شده است، برای همه علاقمندان به رشد و توسعه و سربلندی کشور اسلامیمان، تصمیمی بزرگ و ماندگار در جهت ارتقای سهم بخش تعاون و دلگرمی بیش از پیش مردم به منظور حضوری چشمگیر در کلیه عرصه های اقتصادی و شکل گیری و تقویت تعاونی ها تلقی می گردد.