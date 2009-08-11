آغاز مسابقات قهرمانی بدمینتون نوجوان پسر کشور در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی اصغر خلیل زاده امینیان، سرپرست این مسابقات پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه افتتاحیه این مسابقات در جمع خبرنگاران افزود: این مسابقات در قالب هشت گروه با شرکت 230 نفر از 29 استان کشور در جدول دوره ای و در هر جدول چهار تیم ساماندهی شده است.

وی ادامه داد: در دور نخست که به صورت دوره ای برگزار می شود، از هر گروه دو تیم برتر به جدول یک حذفی صعود خواهند کرد.

سرپرست مسابقات قهرمانی بدمینتون نوجوانان پسر کشور گفت: این مسابقات تا 23 مرداد ماه جاری ادامه دارد و از 25 مرداد نیز مشهد میزبان همین مسابقات در گروه دختران خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: خراسان رضوی با یک تیم قوی در این مسابقات حاضر شده است و احتمال زیادی جهت صعود تیم میزبان به مرحله حذفی وجود دارد.