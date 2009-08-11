اولین المپیاد ورزش های نابینایان و کم بینایان شنبه آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این رقابتها با حضور 1500 ورزشکار از سراسر کشور و در 2 رده بانوان و آقایان به طور متمرکز در تهران برگزار خواهد شد که بانوان با حضور 500 شرکت کننده و در 4 رشته گلبال، دو و میدانی، شنا و شطرنج مسابقات خود را از روز شنبه 24 مرداد لغایت 26 مرداد برگزار خواهند کرد.

اما رقابتهای بخش آقایان با حضور 1000 ورزشکار و در 8 رشته گلبال، دوومیدانی، وزنه برداری قدرتی، شنا، جودو، شطرنج، دوچرخه سواری 2 نفره و فوتبال و طی روزهای 28 تا 30 مردادماه جاری برگزار می شود.

مراسم افتتاحیه بانوان روز شنبه 24 مرداد در دانشکده فنی دکتر شریعتی و آیین گشایش رقابتهای المپیاد در رده آقایان روز چهارشنبه 28 مرداد در سالن والیبال حجاب برگزار خواهد شد.