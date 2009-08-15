کودکان زیر 10 سال و سالمندان بالای 65 سال به حج تمتع نمی روند

دکتر محمد تقی حلی ساز در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: مرکز پزشکی جمعیت هلال احمر کشور در پی گسترش بیماری آنفولانزای نوع A در عربستان دست به اقداماتی همچون آموزش زائران از طریق بروشور و تبلیغات، تربیت پزشکان و تشکیل کمیته ویژه این بیماری زد تا بتواند از ابتلای زائران ایرانی به این بیمای جلوگیری کند.

بنا بر آمارهای اعلام شده توسط وزارت بهداشت منشاء ورود 53 درصد از مبتلایان آنفلوانزای نوع A به کشور زائران حج عمره بوده اند.

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر ادامه داد: همچنین در مورد افرادی که مشکوک به این بیماری بودند با انتقال آنها به بیمارستانهای سعودی و انجام آزمایش سعی شد که بیماران را از افراد دیگر جدا کنیم که خوشبختانه این فعالیتها طی این مدت به خوبی انجام شد.

حلی ساز درباره فعالیتهای جمعیت هلال احمر برای مراسم حج تمتع که قطعا این بیماری رو به افزایش خواهد بود نیز گفت: هنوز در این باره تصمیم خاصی جز حذف افراد زیر 10 سال و بالای 65 سال از لیست اعزامی ها نداشتیم.

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر اظهار کرد: همچنین در خصوص افزایش اعزام نیرو از سوی سازمان هلال احمر و سازمانهای بهداشتی دیگری نیز طی این مدت تصمیمی گرفته نشده است.