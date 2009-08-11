آلکان برای پنجمین بار به ایران آمد / تمرین 20 روزه ایروبیک کاران در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، "گریگوری آلکان" مربی فرانسوی تیم ملی ایروبیک ایران به همراه دستیار خود" جولیون" یک روز پیش وارد ایران شده و از روز دوشنبه تمرین خود را به طور رسمی با ملی پوشان این رشته در سالن شهید آذرپی تهران آغاز کرد.

طبق قرارداد فدراسیون ژیمناستیک ایران با این مربی فرانسوی ، آلکان هر دو ماه یکبار به مدت 10 روز با ملی پوشان تمرین می کند که براساس آخرین توافقات تعداد روزهای تمرین وی با ایروبیک کاران کشورمان به 20 روز تا یک ماه تغییر کرده است.

آلکان به همراه دستیارش تا ماه مبارک رمضان، تیم ملی ایروبیک کشورمان را در سه رده سنی و با همراهی هشت مربی ایرانی تمرین خواهد داد.

ایروبیک کاران کشورمان خود را برای شرکت در مسابقات قهرمانی بازیهای داخل سالن آسیا در ویتنام آماده می کنند.