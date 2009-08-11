58 مقاله به همایش سراسری صنایع قند و شکر ارسال شده است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد باقر باقر زاده ظهر سه شنبه با اشاره به برگزاری همایش سراسری صنایع قند و شکر در مشهد در جمع خبرنگاران افزود: تاکنون 58 مقاله در بخشهای عمومی، تکنولوژی، کشاورزی، محیط زیست به این همایش ارسال شده که از این تعداد 29 مقاله به صورت سخنرانی و 14 مقاله هم به صورت پوستر ارائه خواهد شد.

مدیر عامل مرکز بررسی و تحقیق و آموزش صنایع قند ایران، با بیان اینکه این همایش از فردا به مدت دو روز در مشهد برگزار خواهد شد گفت: این همایش به منظور بررسی مسائل و مشکلات صنایع قند و شکر کشور و راهکارها و دستاوردهای روز برگزار می شود.

وی گفت: برگزاری کارگروه هایی در حوزه های صنعت قند و شکر اعم از کشاورزی، محیط زیست، تکنولوژی از برنامه های جانب این همایش خواهد بود که در نظر داریم نتایج این کارگروهها به صورت کتابچه گردآوری شود.

باقر زاده افزود: در این همایش 35 کارخانه صنایع قند و 10 کارخانه نیشکری کشور، کارشناسان، متخصصان و دست اندرکاران اساتید دانشگاهی و مسئولان دولتی و مراکز تحقیقانی حضور خواهند داشت.