افراد مبتلا به دیابت هم می توانند روزه بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر، بیش از 5/5 میلیون نفر از جمعیت کشور به دیابت مبتلا هستند. حفظ مقدار قند خون در حد طبیعی (130-60 میلی گرم درصد)، و پیشگیری از عوارض دیررس دیابت، هدف درمان دیابت است. افراد دیابتی که از آموزشهای لازم برخوردار شده اند به خوبی قادرند تشخیص دهند که آیا می توانند روزه بگیرند یا خیر. زیرا این افراد طی آموزشهای خود دریافته اند که به کدام گروه از دیابتیها تعلق دارند و در مورد شرایطی روزه داری در هر گروه حتماً با پزشک خود مشورت می نمایند.

افراد تحت درمان با انسولین:

از آنجا که این افراد پی آمد تزریق انسولین، به دفعات نیز باید غذا میل نمایند، لذا توصیه نمی شود روزه بگیرند. در صورت تمایل شدید به روزه داری، با توجه به شرایط زیر این افراد در موارد خاص می توانند روزه بگیرند: نداشتن نوسانات شدید قند خون و نیز فقدان عوارض پیشرفته دیابت (عوارض چشمی، کلیوی، عصبی و قلبی- عروقی).

افراد تحت درمان با داروهای خوراکی (قرص):

لازم است این افراد با پزشک معالج خود مشورت نمایند. به طور کلی برای افرادی که توانسته اند قند خون خودرا به طور دایمی در حد طبیعی حفظ و کنترل نمایند با حفظ شرایط زیر، از نظر پزشکی روزه داری بلامانع است: لازم است مدتی قبل از شروع ایام ماه مبارک رمضان به طور آزمایشی، روزه داری را آغاز کرده و طی روز، به ترتیب، قند خون خود را آزمایش کنند:

- قبل از سحر و افطار (حداکثر 120 میلی گرم درصد)

- 2 ساعت بعد از سحر و افطار (حداکثر 160 میلی گرم درصد)

- بین ساعت 1 تا 3 بعدازظهر (کمتر از 70 میلی گرم درصد نباشد)

در صورتی که مقدار قند خون این افراد در محدوده مقادیر ذکر شده در بالا قرار داشته باشد و نیز دچار عوارض پیشرفته دیابت هم نباشند، قادر خواهند بود روزه بگیرند که در آن صورت باید هنگام افطار، قبل از خوردن هر غذایی، قرص خود را میل کرده و پس از مدتی، شروع به خوردن غذا کنند. هنگام سحر نیز باید مقدار دارو را تقریباً به نصف کاهش دهند و حتماً فراموش نشود 2 ساعت بعد از افطار و 2 ساعت بعد از خوردن سحری، قند خون یا قند ادرار خود را آزمایش کنند.

افرادی که بدون دارو قند خونه خود را کنترل می نمایند:

ایشان با مشورت پزشک معالج خود می توانند روزه بگیرند. علاوه بر این باید مقدار غذای افطار خود را نیز همچون دیابتی هایی که دارو مصرف می کنند، به 2 تا 3 وعده تقسیم و هنگام افطار، از خوردن همه مواد غذایی در یک زمان جداً خودداری کنند. در هر حال، نباید فارموش کنید که طی روزه داری مقدار کالری دریافتی روزانه باید به دو سوم مقدار معمول کاهش یابد یعنی یک سوم کمتر از حد معمول غذا میل شود.

متاسفانه در ایام روزه داری، افراد به علت کاهش تحرک جسمی و پرخوری دچار افزایش وزن می شوند به همین دلیل توصیه می کنیم هر هفته یک روز یک بار وزن خودا را نیز اندازه گیری نمایند.