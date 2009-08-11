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۲۰ مرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۰۲

خاطرات اسارت بر روی سفال نقش می بندد

در آستانه بیستمین سالگرد ورود آزادگان سرافراز، نمایشگاه سفال، با موضوع خاطرات دوران اسارت در شهر همدان پایتخت سفالگری ایران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه که از بخش های جنبی اولین گردهمایی آزادگان ایران و جهان است، خاطرات آزادگان به صورت طرحها و نقوش برجسته بر روی ظروف سفال ساخته شده است.

همچنین در این گردهمایی از سه کتاب "خاطرات خجسته 2888 روز اسارت"،" دایرة المعارف آزادگان استان همدان" و " کتابچه خاطرات آزادگان" این استان رونمایی می شود.

برپایی نمایشگاه کتاب، عکس، برگزاری عصر خاطره، مسابقات مختلف با موضوع دوران اسارت از دیگر برنامه های جنبی این گردهمایی است.

اولین گردهمایی بزرگ آزادگان، بزرگداشت سید آزادگان "سید علی اکبر ابوترابی" و شهدای گمنام دوران اسارت 23 تا 26 مردادماه در همدان برگزار می شود.

کد مطلب 927761

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