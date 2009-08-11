خاطرات اسارت بر روی سفال نقش می بندد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه که از بخش های جنبی اولین گردهمایی آزادگان ایران و جهان است، خاطرات آزادگان به صورت طرحها و نقوش برجسته بر روی ظروف سفال ساخته شده است.

همچنین در این گردهمایی از سه کتاب "خاطرات خجسته 2888 روز اسارت"،" دایرة المعارف آزادگان استان همدان" و " کتابچه خاطرات آزادگان" این استان رونمایی می شود.

برپایی نمایشگاه کتاب، عکس، برگزاری عصر خاطره، مسابقات مختلف با موضوع دوران اسارت از دیگر برنامه های جنبی این گردهمایی است.

اولین گردهمایی بزرگ آزادگان، بزرگداشت سید آزادگان "سید علی اکبر ابوترابی" و شهدای گمنام دوران اسارت 23 تا 26 مردادماه در همدان برگزار می شود.