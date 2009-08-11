سیاست های ضد روسی اوکراین عامل تنش بین دو کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "دیمیتری مدودف" امروز سه شنبه با انتقاد از "ویکتور یوشچنکو" همتای اوکراینی خود گفت: از زمان فروپاشی شوروی سابق سیاست های ضد روسی اوکراین منجر به تشدید روابط میان مسکو و کی یف شده است.

رئیس جمهوری روسیه گفت: روسیه امیدوار است که با مدیریت سیاسی جدید در اوکراین روابط مسکو با کی یف بهتر شود.

وی همچنین اوکراین را به دلیل مواضع اشتباه در جنگ سال گذشته میان روسیه و گرجستان سرزنش کرده و این کشور را متهم به اتخاذ تصمیم های نادرست در زمینه اقتصادی و منطقه ای کرد.

به گفته مدودف نظامیان روسیه درشرایطی وارد میدان جنگ درگرجستان شدند که جان هزاران تن از مردم قفقاز بدلیل احتمال وقوع جنگ شدید در این منطقه به خطر افتاده بود.

همچنین امروز رئیس جمهوری روسیه اعزام سفیر جدید این کشور به کی یف را به دلیل اقدامات ضد روسی اوکراین به تعویق انداخت.