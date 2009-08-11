آزادی 3700 نفر از بازداشت شدگان اخیر/ آخرین وضعیت تاج زاده و زیدآبادی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا جمشیدی سه شنبه در آخرین نشست خبری در دوره مدیریت آیت الله هاشمی شاهرودی در جمع خبرنگاران به ارائه توضیحاتی در مورد عملکرد دستگاه قضایی در ده سال گذشته حوادث اخیر و نحوه اطلاع رسانی قوه قضائیه و انتقادات و گلایه هایی که در این خصوص مطرح است پرداخت.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: برخی خیال کرده اند که قوه قضائیه در ارتباط با حوادث اخیر سکوت کرده و پیگیریهای لازم را انجام نداده است اما باید گفت اقدامات بسیاری در این مدت انجام شده و شخص آیت الله هاشمی شاهرودی همواره پیگیریهای لازم را داشته و دستوراتی نیز صادر کرده است.

اقدامات انجام شده از سوی دستگاه قضایی در ارتباط با حوادث اخیر

وی به برخی اقدامات انجام شده از سوی دستگاه قضایی در ارتباط با حوادث اخیر اشاره کرد و گفت: بازدیدهای لازم از سوی مسئولان قوه قضائیه و هیئت های تعیین شده از زندانها صورت گرفت. همچنین در ارتباط با بازداشتگاه کهریزک نیز دستور قاطع رئیس قوه قضائیه درباره برخورد با عاملان و مقصران آن صادر و پرونده هایی برای آنان در سازمان قضایی نیروهای مسلح تشکیل شد.

جمشیدی به جلسات رئیس قوه قضائیه با مسئولان قضایی در ارتباط با حوادث اخیر اشاره کرد و گفت: یکی از دغدغه های اصلی رئیس قوه قضائیه رعایت حقوق بازداشت شدگان بود که در این ارتباط دستورات و تاکیداتی از سوی وی صادر شد.

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: اگر انتقادی وارد است به طور حتم در دستگاه قضایی قابل رسیدگی است و اگر به کسی ظلمی شده باید طبق فرمایش آیت الله هاشمی شاهرودی مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی همچنین در ارتباط با پرونده عاملان کوی دانشگاه نیز گفت: پرونده ای در این ارتباط در سازمان قضایی نیروهای مسلح تشکیل شده است و درخواستمان از مسئولان دانشگاه این است که به عنوان شکات همکاری لازم را برای مشخص شدن زوایای این پرونده داشته باشند.

زیدآبادی و تاج زاده قطعا در زندان هستند

جمشیدی در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره وضعیت زید آبادی و تاج زاده نیز گفت: این دو نفر قطعا در زندان به سر می برند.

عملکرد دستگاه قضایی در 10 سال مدیریت آیت الله هاشمی شاهرودی

سخنگوی قوه قضائیه به بخشی از عملکرد دستگاه قضایی در 10 سال مدیریت آیت الله هاشمی شاهرودی اشاره کرد و گفت: در این مدت 32 لایحه مهم و کاربردی تهیه و به مجلس و دولت ارائه شد که نکات بسیار حساس و مهمی در آنان گنجانده شده است.

وی تهیه لوایح رسیدگی به جرایم اطفال، لایحه مجازات اسلامی و جرایم رایانه ای را از لوایح مهمی بر شمرد که در دوره ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی تهیه شد.

جمشیدی تصریح کرد: قطعا باید گفت نظام قضایی ما در بخش کیفری و در پی توجه آیت الله هاشمی شاهرودی بر کاهش استفاده از مجازات زندان با تحولات بیشتری در این دوره روبرو بوده است و باید گفت در این 10 سال شاهد کاهش چشمگیر زندانیان نیز بوده ایم.

سخنگوی قوه قضائیه ساخت 15 بازداشتگاه موقت استاندارد و تفکیک زندانیان با بازداشت شدگان و توجه به بحث بهداشت قضایی را از دیگر عملکردهای دستگاه قضایی در 10 سال گذشته عنوان کرد و گفت: در این مدت اقدامات بسیاری در جهت پیشگیری از جرم و در جهت توسعه تفکر بهداشت قضایی انجام شده است.

وی به دیدار مردمی های رئیس قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: در مدت 10 سال مدیریت آیت الله هاشمی شاهرودی 13 هزار و 700 دیدار مردمی انجام شد و باید گفت میزان عفو شدگان سه برابر دوره قبل بود و این به خاطر دیدگاه هاشمی شاهرودی به استفاده کمتر از مجازات حبس بوده است.

عملکرد دستگاه قضایی در مبارزه با مفاسد اقتصادی

به گزارش مهر ، جمشیدی در مورد عملکرد دستگاه قضایی در مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز گفت: مبارزه قوه قضائیه با مفاسد اقتصادی در این مدت غیر شعاری و در بستری آرام صورت گرفت و باید گفت در ارتباط با زمین خواری حدود 126 هزار هکتار از زمین هایی که به صورت غیر قانونی تصرف شده بودند، بازپس گیری شد و میلیاردها تومان از اموال به بیت المال بازگشت.

سخنگوی قوه قضائیه، قوه قضائیه را پیشگام حمایت از سرمایه گذاری در کشور دانست و گفت: این توفیق را باید به نام قوه قضائیه و به نام رئیس قوه قضائیه دانست.

وی توجه به حفظ حقوق شهروندی را از موارد مورد تاکید در دوره آیت الله هاشمی شاهرودی ذکر کرد و گفت: در این مدت 27 هزار مورد بازرسی در ارتباط با حفظ حقوق شهروندی انجام شد و با متخلفان به جهت نقض حقوق شهروندی برخورد لازم صورت گرفت.

جمشیدی به رشد 8 برابری قضات با درجات عالی اشاره کرد و گفت: در این مدت تحولات بسیاری در استفاده از فناوریهای نوین و آموزش قضات صورت گرفت به گونه ای که شاهد 80 برابری آموزش قضات بودیم.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه از خبرنگاران خواست تا انتقادات و گلایه های خود را در مورد اطلاع رسانی قوه قضائیه در 10 سال مدیریت آیت الله هاشمی شاهرودی بیان کنند.

برخی خبرنگاران در توضیحاتی از نحوه اطلاع رسانی دستگاه قضایی انتقاد کرده و خواستار تغییر و تحول در نحوه اطلاع رسانی قوه قضائیه در مدیریت بعدی دستگاه قضا شدند.

جمشیدی پس از شنیدن اظهارات و انتقادات خبرنگاران گفت: منکر ضعف های خودم به عنوان سخنگوی قوه قضائیه نیستم اما سعی کرده ام در مقابل سئوالات و آنچه که ضرورت داشته پاسخگو باشم.

وی گفت: سعی من این بوده که تمامی مطالب بر اساس اطلاعاتی که از مسئولان مستقیم کسب کرده بودم به شما ارائه کنم و اگر نتوانستیم در این عرصه توفیق داشته باشیم از اصحاب رسانه پوزش می طلبیم.

وی گفت: اگر در طی روزهای اخیر حضور کمتری در بین خبرنگاران داشته ایم لازم بود کارها جمع بندی شود همچنین تهیه 20 کتاب در این فرصت کوتاه بسیار زمانبر بود به همین دلیل توفیق حضور در بین خبرنگاران را نداشتیم.

سخنگوی قوه قضائیه در مورد عدم برگزاری نشست خبری آیت الله هاشمی شاهرودی با خبرنگاران گفت: در دنیا مسئولان قضایی کمتر در نشستهای خبری حاضر می شوند و یا حتی به هیچ عنوان شرکت نمی کنند و دلیلش این است که اهتمام حاکمیت است که این جایگاه محفوظ بماند تا پاسداری از عدالت کند.