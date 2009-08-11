دکتر کامران باقری لنکرانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: به خاطر موضوعات پزشکی شکایت نکرده ایم اما مواردی پیش آمده است که وزارت بهداشت احساس کرده و شاهد داشته است که موضوعی به صورت دروغ مطرح شده است.

وی ادامه داد: البته تقریباً بیشتر این شکایتها را پس گرفته ایم و موارد جزئی بوده است که مجبور شده ایم تا آخر پیش رویم و این موضوع هم به دلیل وجود شاکی خصوصی بوده نه وزارت بهداشت.

وزیر بهداشت افزود: بیشتر شکایتهای وزارت بهداشت از رسانه ها به دلیل خبر دروغ بوده و طرح دعوا نیز به خاطر دروغ بودن خبر بوده است و توقع داشتیم که در این عرصه خبر پیش از آنکه اعلام شود کنترل شود و از صحت آن اطمینان حاصل شود.