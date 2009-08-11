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۲۰ مرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۰۲

لنکرانی به مهر خبر داد:

میزان شکایت وزارت بهداشت از رسانه‌ها/ دلایل شکایت از برخی رسانه‌ها

میزان شکایت وزارت بهداشت از رسانه‌ها/ دلایل شکایت از برخی رسانه‌ها

وزیر بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی درباره شکایت این وزارتخانه ها از رسانه ها در طول دولت نهم گفت: در مواردی که احساس شد موضوعی به دروغ در رسانه ها مطرح شده شکایت کرده ایم اما موارد جزئی بوده است که مجبور شده ایم تا آخر پیش رویم.

دکتر کامران باقری لنکرانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: به خاطر موضوعات پزشکی شکایت نکرده ایم اما مواردی پیش آمده است که وزارت بهداشت احساس کرده و شاهد داشته است که موضوعی به صورت دروغ مطرح شده است.

وی ادامه داد: البته تقریباً بیشتر این شکایتها را پس گرفته ایم و موارد جزئی بوده است که مجبور شده ایم تا آخر پیش رویم و این موضوع هم به دلیل وجود شاکی خصوصی بوده نه وزارت بهداشت.

وزیر بهداشت افزود: بیشتر شکایتهای وزارت بهداشت از رسانه ها به دلیل خبر دروغ بوده و طرح دعوا نیز به خاطر دروغ بودن خبر بوده است و توقع داشتیم که در این عرصه خبر پیش از آنکه اعلام شود کنترل شود و از صحت آن اطمینان حاصل شود.

کد مطلب 927769

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