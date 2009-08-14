افزایش 15 درصدی امانت دادن کتاب در خوزستان

رحیم فضیلت پور در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: در سه ماهه اول سال گذشته تعداد امانت کتاب در کتابخانه های عمومی استان 650 هزار و 934 جلد بوده است که در سه ماهه اول سال سال جاری این رقم به 764 هزار و 391 جلد رسیده است.

وی افزود: در میان شهرستانهای استان خوزستان شهرهای بهبهان، دزفول و مسجدسلیمان رشد خوبی در زمینه امانت کتاب داشته اند ضمن اینکه طبق آمار تعداد اعضای کتابخانه های عمومی در خوزستان نسبت به سال گذشته تغییری نکرده است.

فضیلت پور همچنین عنوان کرد: جلسات انجمن های کتابخانه ها اعم از بخشها، شهرستانها و شهرها در استان خوزستان در مدت سه ماهه اول سال هشت درصد افزایش داشته است.



وی تصریح کرد: این افزایش مربوط به کتابخانه های اهواز، مسجدسلیمان، بهبهان و ماهشهر است ولی برخی از شهرستانهای استان از جمله شوش، آبادان، خرمشهر، گتوند، شوشتر، رامشیر در این خصوص عملکرد بسیار ضعیفی داشته اند به گونه ای که هیچ جلسه ای در سه ماهه اول سال 88 برگزار نکرده اند.