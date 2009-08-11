حسین عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب در خصوص دیدار دوستانه پرسپولیس برابر فجرمقاومت گفت: تیم ما در این بازی عملکرد خوبی داشت. سعی کردیم در 3 تایم 30 دقیقه‌ای مسابقه از وجود تمامی بازیکنان استفاده کنیم و به همه فرصت بازی بدهیم. آنچه مسلم است ما در هفته‌های پیش از آغاز لیگ باید دیدارهای دوستانه زیادی را برگزار می کردیم که این خلا را با انجام چنین مسابقاتی پر می‌کنیم.

وی در ادامه افزود: در دیدار دوستانه روز دوشنبه با تیم مقاومت سعی کردیم از بازیکنانی در ترکیب استفاده کنیم که در مراحل آماده‌سازی پیش فصل حضوری کمرنگ داشتند. بازیکنانی که یا مصدوم بودند یا امکان شرکت در تمرینات را نداشتند. این بازیکنان باید بیشتر محک می خوردند به همین خاطر فرصت کافی برای بازی در اختیارشان قرار گرفت.

مربی تیم فوتبال پرسپولیس با تاکید بر این موضوع که باید از تمام ظرفیت و پتانسیل این تیم استفاده کرد، در خصوص اعمال تغییر در ترکیب سرخپوشان برای دیدار مقابل استقلال اهواز گفت: هر بازیکنی که آماده‌تر باشد برای حضور در ترکیب اصلی تیم انتخاب خواهد شد. با جمع بندی شرایط تیم در هفته گذشته و بررسی وضعیت بازیکنان بهترین ترکیب برای بازی با استقلال اهواز انتخاب می شود.

عبدی در خصوص احتمال حضور عادل کلاه کج در ترکیب تیم پرسپولیس، گفت: من از روند کارهای اداری کلاه کج خبر ندارم اما ظاهرا مشکلش حل شده است. به عقیده من این بازیکن باید خیلی بهتر از اینها باشد. عادل طی هفته‌های اخیر درگیرهای اداری انتقالش به پرسپولیس بوده و به همین خاطر از شرایط آرمانی تا اندازه‌ای دور است که این مشکل هم بزودی برطرف می شود.

وی همچنین در خصوص شرایط اشپیتیم آرفی و بازی ضعیف این بازیکن در دیدار دوستانه روز گذشته گفت: آرفی به تازگی مصدومیت را پشت سرگذاشته است. اینکه در بازی دوستانه مقابل مقاومت بد بازی کرده نظر شخصی شماست اما از دید ما او درحال حاضر آماده است. در دیدار دیروز طی 30 دقیقه‌ای که در زمین حاضر بود، نمایش بدی نداشت. او برای اولین بار بود که در یک مسابقه در ترکیب تیم قرار می گرفت و طبیعی بود که کمی با دیگر بازیکنان ناهماهنگ باشد.

مربی تیم فوتبال پرسپولیس همچنین در مورد شرایط 2 بازیکن ملی پوش این تیم (هادی نوروزی و مجتبی زارعی) که همراه تیم ملی به بوسنی رفته‌اند و احتمال حضور آنها در دیدار برابر استقلال اهواز گفت: ما نفراتی را برای حضور در ترکیب تیم انتخاب می کنیم که آماده بوده، با تیم تمرین کرده باشند و بتوانند بر جریان بازی تیم تاثیر بگذارند. قطعا بازیکنان ملی پوش پرسپولیس اگر این شرایط را داشته باشند از وجودشان در بازی مقابل استقلال اهواز استفاده می کنیم در غیر این صورت جایی در ترکیب تیم نخواهد داشت.