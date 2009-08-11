تشریح آخرین وضعیت ساخت تونل توحید

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس احمد دنیامالی سه شنبه با حضور در دویست و دهمین جلسه علنی شورای شهر با بیان این مطلب گفت: بسیاری از اساتید دانشگاه و افرادی مانند پروفسور "واگنر" که در زمینه موضوعات ایمنی و احداث تونل فعالیت می کنند بارها اظهار داشته اند که در پروژه تونل توحید هزینه زیادی برای ایمنی صرف شده است.

وی افزود: موضوع قناتهای تهران، فاضلاب و نشتی آب در این شهر و همچنین بار محوری شهر تهران ایجاب می کرد در این تونل عملیات تحکیم به خوبی انجام شود.

معاون فنی و عمران شهرداری تهران تصریح کرد: موضوع ریزش ارتباطی با تونل توحید ندارد اما این بدان معنی نیست که بخواهم مسئولیتم را به شخص دیگری منتقل کنم و حتما ما نیز جایی مشکلی داشته ایم و من این را می پذیرم اما هرچه توانایی داشتیم به کار گرفته ایم و به تفکرات اعضای شورای نیز توجه خواهیم داشت.

وی افزود: در تهران گسست و حفره وجود دارد که ریزشهایی را تا کنون در شهر موجب شده که این ریزشها و نشستها نیز ارتباط با هیچ نوع عملیاتی نداشته است.

دنیامالی با بیان این که مطالعات جامعی در بحثهای ژئوتکنیک داشته ایم و برای من که تا به حال تعدادی از دوستانم در پروژه ها و در اثر ریزش ها جان خود را از دست داده اند، مهم بود که این پروژه بدون ریزش پایان یابد، افزود : در حل حاضر پنج درصد تاج تونل باقی مانده و حفاری 95 درصد دیگر تا کنون بدون ریزش انجام شده است. این کار توسط بهترین مهندسان کشور در حال انجام است و مطمئن باشید قوی ترین مجموعه با ارزیابی فنی در این پروژه حضور دارند.

وی در مورد نشست زمین که چند روز گذشته اتفاق افتاد نیز گفت: در زمان ایجاد حفره برای هیچ کس اتفاقی نیفتاد اما راننده لودر به دلیل گرفتار شدن در داخل ماشین و محبوس شدن در آن بر اثر ریزش دچار خفگی شد و بعد از ساعاتی جان خود را از دست داد.