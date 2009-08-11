هیئت داوران جایزه کتاب گاردین مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه گاردین، امسال یازدهمین دوره جایزه کتاب نخست روزنامه گاردین (the Guardian First Book Award) برگزار می‌شود.‌ این جایزه را در میان جایزه‌های ادبی یکتا می‌دانند از این جهت که به تجلیل از آثار نوقلمانی می‌پردازد که نخستین مرتبه‌ای است که کتابی را منتشر می‌کنند.‌



روزنامه گاردین این جایزه را با همکاری گروه فرهنگی واتراستون برگزار می‌کند. آثار این دوره در پنج گروه 10 نفره به رقابت می‌پردازند که سرانجام از میان این 50 تن پنج نفر به عنوان برگزیده معرفی خواهند شد.



از برگزیدگان دوره‌های قبلی این جایزه می‌توان به زادی اسمیت و جاناتان سافران فور اشاره کرد.‌



کلر ارمیت‌استید رییس هیئت داوران این جایزه گفت: مهلت ارسال آثار به این جشنواره به پایان رسیده و هیئت داوران راه سختی را برای انتخاب برگزیدگان این دوره در پیش دارد.‌ تعداد شرکت کنندگان امسال نسبت به سالهای پیش رشد چشمگیری داشته و کیفیت آثار رسیده هم ـ مانند همیشه- مقبول است.

اعضای هیئت داوران این جایزه عبارتند از: کلر ارمیت‌استید، دبیر بخش ادبیات روزنامه گاردین، مارتا کرنی، مجری شبکه بی بی سی، توبیاس هیل، شاعر و رمان‌نویس، نادم اسلم، نویسنده‌، جان گری، نویسنده و فیلسوف سیاسی، کاترینه واینر، قائم مقام دبیر گاردین و استوارت بروم از گروه فرهنگی واتر استون.



شرکت در جایزه کتاب نخست گاردین برای تمام نویسندگان نوقلم که اولین کارشان را به زبان‌ انگلیسی منتشر کردند و یا ترجمه انگلیسی از آن ارائه شده است امکانپذیر است.‌



این جایزه در سال 1999 با هدف تقدیر از بهترین استعدادهای جوان بنیان نهاده شده و به برگزیدگانش جایزه نقدی 10هزار پوندی و همچنین تبلیغات در روزنامه گاردین و ابزرور را اعطا می‌کند.‌



راهیافتگان به مرحله نهایی این جایزه در ماه نوامبر معرفی خواهند شد. هیئت داوران، برگزیدگان این جایزه را در ماه دسامبر اعلام می‌کند.‌