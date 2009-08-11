پرونده سفرهای عمره امسال بسته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سفرهای عمره ایرانی ها طبق روال همه ساله قرار بود تا پایان نیمه اول ماه رمضان ادامه یابد که شیوع آنفلوانزا و بیم از آن، این سفرها را امسال محدود کرد و ایران ترجیح داد عمره ماه رمضان را لغو کند.

در دوره عمره امسال در مجموع 792 هزار و 550 نفر توفیق انجام عمره یافتند و اگر عمره ماه رمضان تعطیل نمی شد این عده به 800 هزار نفر می رسید.

زائران ایرانی امسال در دوره های 12 روزه به عربستان سعودی اعزام شدند حال آنکه سال قبل عمره گزارها معمولا سفر خود را طی 14 روز انجام می دادند.

کاهش دوره عمره این امکان را به سازمان حج و زیارت داد تا عده بیشتری از انبوه افراد منتظر تشرف را به زیارت حرمین شریفین ببرد.

برای اسکان زائران ایرانی در مدینه منوره و مکه مکرمه امسال 136 هتل اجاره شده بود و یک هزار و 370 نفر آشپز ایرانی روزانه دهها هزار پرس غذای گرم و سنتی ایرانی را برای آنها طبخ و عرضه کردند.

برای خدمت به زائران یک هزار و 140 مدیر ثابت هتل و 220 رابط فرهنگی بکار گرفته شدند و به گفته " خدرنژاد" رئیس شرکت عمره سعادت مجری عملیات عمره، برنامه ریزی برای عمره سال آینده از هم اکنون شروع شده است.