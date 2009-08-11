هزار مشاوره حقوقی به مددجویان کمیته امداد غرب استان تهران ارائه شد

سیدمسعود میرزکی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: از ابتدای سال 87 تا کنون بیش از هزار مورد مشاوره حقوقی پیرامون مسائل مختلف اعم از کیفری، حقوقی و خانوادگی به مددجویان این نهاد ارائه شده است.

وی ادامه داد: در طی این مدت 54 مورد پیگیری پرونده مددجویان از طریق مراجع انجام شده است که هفت مورد آن حقوقی، 10 مورد خانوادگی و 37 مورد آن کیفری بوده است.

مسئول حقوقی کمیته امداد امام خمینی (ره) غرب استان تهران بیان کرد: در همین راستا 46 مورد پیگیری تشکیلاتی اداره کمیته امداد انجام شده است که شش مورد آن حقوقی و بقیه نیز کیفری است.

میرزکی خاطر نشان کرد: نماینده حقوقی کمیته امداد در این مدت در 12 جلسه کمیسیون وام برای محکومین حضور فعال داشته است.

وی پیگیری امور حقوقی از قبیل تنظیم دادخواست، شکوائیه، لایحه و حضور در جلسات دادرسی و ارائه مشاوره های حقوقی به مددجویان تحت حمایت را از جمله اقدامات این نهاد اعلام کرد.

کرجیها سال گذشته ماهانه شش میلیارد ریال به صندوق صدقات ریخته اند

معاون توسعه مشارکتهای مردمی اداره کل کمیته امداد غرب استان تهران نیز از میانگین کمک ماهانه شش میلیارد ریالی مردم کرج طی سال گذشته به صندوقهای صدقات برای نیازمندان خبر داد و اظهار داشت: این میزان کمک از طریق 300 هزار صندوق کوچک ، متوسط و بزرگ نصب شده در شهرستانهای مختلف این منطقه جمع آوری شده است.

یحیی رمضانی ادامه داد: در سال گذشته 67 میلیارد ریال از محل پرداخت صدقه توسط مردم و خیرین در صندوقهای صدقات به این نهاد جمع آوری شده است که نسبت به مدت مشابه سال 30 درصد افزایش داشته است.

وی افزود: این مبلغ از 273 هزار صندوق کوچک منازل، هفت هزار و 200 صندوق متوسط نصب شده در مجتمعهای مسکونی، تجاری، اداری و 14 هزار صندوق بزرگ نصب شده در معابر جمع آوری شده است.

رمضانی خاطرنشان کرد: کمکهای مردمی پس از جمع آوری برای خرید جهیزیه، تامین مسکن، امور تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان، درمان افراد و ... به افراد تحت پوشش کمیته امداد ارائه می شود.