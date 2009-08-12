بهبهان امسال مشکل کم آبی نخواهد داشت

محمد حسین بهادری در گفتگو با خبرنگار مهر در بهبهان عنوان کرد: آب شهر بهبهان از سه منبع آبی شامل 6 حلقه چاه، رودخانه مارون و رودخانه خیر آباد تأمین می شود و این در حالی است که اگر هر کدام از منابع آبی دستخوش پدیده خشکسالی شود، می توان با استفاده از دیگر منابع پایداری آب شرب شهر را حفظ کرد.

وی با رد احتمال جیره بندی آب در تابستان امسال، افزود: با این وجود اداره آبفای این شهرستان اقدام به تقسیم بندی مناطق شهری برای توزیع آب شرب در صورت جیره بندی کرده است تا در مواقع ضروری برنامه ریزی های لازم انجام شده باشد.

رئیس اداره آبفای بهبهان خاطرنشان کرد: به منظور رفع نوسانات برق تأسیسات و قطع آب در زمان خاموشیهای شهری این اداره اقدام به نصب سیستم مولد برق در تمام تأسیسات آب کرده است.

بهادری با بیان اینکه روزانه بیش از 55 هزار مترمکعب آب در شبانه روز تولید می شود، اذعان داشت: فرسودگی بیش از 200 کیلومتر از شبکه توزیع این شهرستان باعث هدر روی 36 درصد از آب تولیدی می شود.

رئیس اداره آب و فاضلاب بهبهان با بیان اینکه سال گذشته با وجود کمبود اعتبار 20 کیلومتر از شبکه فرسوده شهر اصلاح شده است، عنوان کرد: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده امسال نیز 20 کیلومتر دیگر از شبکه فرسوده شهر اصلاح خواهد شد.

رئیس اداره آبفای بهبهان تصریح کرد: با تسریع در عملیات اصلاح شبکه فرسوده آب در این شهرستان علاوه بر اینکه از هدر روی بیش از اندازه آب جلوگیری می شود، در مصرف آن نیز صرفه جویی قابل توجه ای خواهیم داشت.

بهادری همچنین در ادامه با اشاره به ترویج فرهنگ صرفه جویی بین شهروندان بهبهانی، خاطرنشان کرد: تشکیل پلیس آب و خارج کردن 105 انشعاب آب شرب ویژه آبیاری فضاهای سبز شهر از سال گذشته تا کنون از اقداماتی است که توانسته از مصرف بی رویه آب در این شهرستان بکاهد.

بهبهان دارای 600 کیلومتر شبکه توزیع آب و 360 هزار مشترک است.