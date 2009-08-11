3 معبر منطقه 4 به نام شهدای رسانه نامگذاری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی قویدل در مراسمی که با حضور اعضای شورای اطلاع رسانی و جمعی از خبرنگاران رسانه های جمعی کشور برگزار شد ضمن تقدیر از تلاشهای خبرنگاران در عرصه های مختلف خدمت رسانی گفت: در عرصه اطلاع رسانی پویا و فرهنگ سازی مطلوب، خوشبختانه بستر مناسبی جهت ارتقاء تعاملات فرهنگی و اجتماعی با شهروندان و گام های مؤثری جهت آشنایی شهروندان به حقوق شهروندی در سطح محلات برداشته شده است.

وی با اشاره به انتشار روزانه چهار خبر در رسانه های مکتوب و سایت های خبری گفت: در سال گذشته میانگین اخبار منطقه در رسانه های مکتوب و سایت های خبری سه خبر بود که خوشبختانه با ایجاد تعامل مطلوب رسانه ای با خبرنگاران حوزه شهری این تعداد به چهار خبر در روز افزایش پیدا کرده است.

در این مراسم که خانواده سه تن از شهدای اصحاب رسانه نیز حضور داشتند قویدل ضمن تقدیر از این خانواده ها به نامگذاری معابر منطقه به نام شهدا اشاره کرد و گفت: با موافقت شورای اسلامی شهر تهران و اداره کل روابط یکی از معابر منطقه به نام شهید والا مقام روح الله احمدوند نامگذاری و دو معبر دیگر نیز به نام شهیدان داریوش گودرزی و مهدی صادقی نامگذاری خواهد شد .

در پایان این مراسم تابلوی شهید روح الله احمدوند با حضور مشاور شهردار منطقه در امور ایثارگران، مسؤلین شهرداری ناحیه 9 و خانواده این شهید در محل نصب شد.