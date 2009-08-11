تهدید طرفداران زلایا به تحریم انتخابات ریاست جمهوری هندوراس در نوامبر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، طرفداران "خوزه مانوئل زلایا" در تگوسیگالپا پایتخت هندوراس گردهم آمدند و خواستار برقراری مجدد نظم در این کشور از طریق بازگشت رئیس جمهوری برکنار شده هندوراس به قدرت شدند.

رئیس جمهوری برکنار شده هندوراس که در مراسم تحلیف رافائل کورئا رئیس جمهوری اکوادور حضور داشت، اعلام کرد: نیروهای پلیس به علت برپایی تظاهرات آرام و مسالمت آمیز به معترضان در خیابانهای هندوراس حمله کرده و موجب کشته شدن آنها شدند.

همچنین روبرتو میچلتی رهبر دولت کودتای هندوراس مخالفت خود را با بازگشت زلایا به قدرت و برگزاری انتخابات زودهنگام در این کشور اعلام کرده است.

وی افزود: انتخابات ریاست جمهوری باید در تاریخ بیست و نهم نوامبر (هشت آذر) برگزار شود.

زلایا در تاریخ 28 ژوئن (7 تیر) توسط کودتای ارتش از مقام خود عزل شد و ساعاتی پس از دستگیری توسط ارتش هندوراس به کاستاریکا تبعید شد.

زلایا قول داده بود تا با وجود مخالفتهایی از سوی کنگره و اعضای حزبش، زمینه هایی را برای اصلاحات بیشتر قانون اساسی فراهم آورد.

طرفداران رئیس جمهوری هندوراس معتقدند ارتش این کشور دست به یک کودتای نظامی زده و این اقدام را محکوم کرده اند.