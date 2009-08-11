برترینهای المپیاد پیام ‌نور از تخفیف شهریه برخوردار می‌ شوند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد عظیم ‌نژاد پیش از ظهر سه شنبه در ستاد خبری المپیاد دختران دانشگاه پیام نور در مورد انتخاب بیرجند به عنوان میزبان اظهار داشت: نظر دادن در مورد میزبانی هنوز زود است اما با سابقه مسابقات فوتسال کارکنان دانشجویان پیام نور مهمان‌نوازی بیرجندی‌ ها را انتظار داریم و این محبتها سبب می ‌شود که کم و کاستی ‌ها به فراموشی سپرده شود.

وی بیان کرد: کاستی ‌ها در بیرجند که تازه استان شده، طبیعی بوده زیرا خراسان جنوبی طفل نوپایی در برابر سایر استانهاست اما به نسبت تازه تاسیس بودن خوب میزبانی کرده است.

مسئول کمیته فنی مسابقات دومین المپیاد ورزشی دانشگاه پیام نور در مورد وظیفه کمیته فنی بیان داشت: هر المپیاد طبق چارت از سه معاونت تشکیل شده که شامل معاونت فرهنگی و دانشجویی، معاونت فنی و معاونت اجرایی است.

عظیم ‌نژاد اضافه کرد: معاونت فنی بخش مسابقات را در اختیار دارد که در اختیار اداره‌ کل تربیت ‌بدنی دانشگاه پیام نور است و معاونت اجرایی و فرهنگی بر عهده دانشگاه میزبان بوده و هر معاونت چند کمیته تحت پوشش دارد که معاونت فنی کمیته‌ ها شامل کمیته مسابقات، پذیرش، فنی، اختتامیه و ارزیابی است.

وی ارزیابی استانداردهای سالنها مانند تمیز بودن آب استخرها، کم بودن لاین تیراندازها و مسائلی که در حیطه نرم افزاری است را بر عهده کمیته فنی دانست.

مسئول کمیته فنی مسابقات دومین المپیاد ورزشی دانشگاه پیام نور در مورد اهمیت این مسابقات اظهار داشت: در دوره قبل برنامه ‌ای ترتیب داده شد که قهرمانان برای ادامه تحصیل از مقطع کارشناسی به کارشناسی ارشد و رشته تربیت ‌بدنی مشکلی نداشته باشد اما در این دوره این امکان را نداریم.

عظیم ‌نژاد عنوان کرد: حقی که می ‌توان به ورزشکاران قهرمان داد، تخفیف شهریه است اما حق عمده ‌ای که می ‌توانند کسب کنند، شرکت در مسابقات المپیاد برترینهای کشور است که با شرکت ارگانهای وزارت بهداشت، وزارت علوم، دانشگاه آزاد، دانشگاه علمی کاربردی و پیام ‌نور برگزار می ‌شود.