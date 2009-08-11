به گزارش خبرنگار مهر، "رخ در رخ 500" نام این مسابقه است که 22 مردادماه در مجموعه ورزشی انقلاب برگزار خواهد شد. این مسابقه تحت عنوان "سیمولتانه" برگزار می‎شود. رقابتی که طی آن یک نفر به طور همزمان با چند نفر بر روی صفحه مهره‌های شطرنج مجزا از هم مسابقه دهد.

رکورد مسابقات همزمان شطرنج که تحت عنوان "سیمولتانه" برگزار می‎شود در اختیار "کیریل گئور گیف" استاد بزرگ بلغارستان است. پیش از وی استاد بزرگ خانم "سوزان پولگارد" شطرنجباز آمریکایی مجارستانی تبار در سال 2005 توانست به طور همزمان با 326 نفر مسابقه داده و رکوددار شود. اما پس از وی و در سال 2008 گئورگیف در رقابتی همزمان با 364 ورزشکار که 14 ساعت و 15 دقیقه به طول انجامید رکورد پیش این رقابت‎ها را شکست.

اینک مرتضی مججوب در اندیشه شکستن رکورد شطرنجباز بلغاری است تا به واسطه آن بتواند نام خود را به عنوان یک رکوددار در کتاب "گینس" ثبت کند. وی از یک سال پیش چنین اندیشه‎ای را در سر داشت اما از سه ماه گذشته و پس از درمیان گذاشتن با فدراسیون مربوطه به رسمی فعالیت‏های خود را آغاز کرد.

مرتضی محجوب که طی 12 سال گذشته یکی از اعضای ثابت تیم‎های ملی شطرنج در رده‎های مختلف بوده است امروز (سه شنبه) در نشست خبری گفت: ایده خود را سه ماه پیش با مدیران فدارسیون شطرنج مطرح کردم که با استقبال آنها هم مواجه شد. از همان زمان کار رسمی خود را برای برگزاری رقابتی در این سطح و حضور مقتدرانه در آن آغاز کردم. اما واقعیت این است که یک سال پیش به فکر برگزاری چنین رقابتی و رکوددار شدن در مسابقات سیمولتانه بودم.

محجوب با اشاره به رقابت‏های 22 مردادماه تصریح کرد: حضور 180 شطرنجباز حرفه‎ای و نیمه حرفه‎ای و از جمله زنگنه قهرمان مسابقات زیر 14 سال آسیا در این مسابقات قطعی است. البته قهرمانان رقابت‎های رده های سنی کشور از جمله شرکت‎کنندگان هستند. در این میان 27 نفر از شطرنجبازان دارای رنکینگ جهانی هستند. 50 نفر از زنان شطرنجبار هستند.

وی ادامه داد: تاکنون 700 نفر از مردم عادی برای حضور در این پیکارها از طریق سایت ثبت نام کرده‎اند که البته 300 نفر آنها برای شرکت در مسابقه 22 مردادماه پذیرش می‎شوند. در مجموع این مسابقه با حضور 500 نفر برگزار می‎شود. ضمن اینکه 20 نفر هم به صورت سمبلیک از میان هنرمندان و ورزشکاران حضور خواهند داشت. تاکنون حضور فرشاد پیوس و علی اصغر مدیرروستا قطعی شده است.

استاد بزرگ شطرنج ایران به شرایط لازم برای رکوددار شدن در مسابقات سیمولتانه اشاره کرد و یادآور شد: کسب 400 پیروزی، متحمل حداکثر100 باخت و به دست آوردن 80 درصد امتیاز لازمه شکستن رکورد استاد بزرگ بلغاری و ثبت نامم در کتاب "گینس" است.

محجوب در مورد زمان لازم برای برگزاری مسابقه رخ در رخ پانصد گفت: احتمال مشخص شدن نهایی این مسابقه 17 تا 24 ساعت زمان نیاز داشته باشد. من در این مدت باید به طور میانگین 40 کیلومتر راه بروم تا بتوانم برای دیدار با حریفانم پشت میز آنها حاضر شوم. امید زیادی دارم که بتوانم رکورد جهانی مسابقات همزمان را بشکنم.

وی که قرار است با مهره سفید با حریفان خود دیدار داشته باشد به دشواری حضور موفق در چنین رقابتی اشاره کرد و گفت: طبق قانون سیمولتانه حریفان من در حضور خود من مجاز به تصمیم‎گیری برای حرکت دادن مهره‎های شطرنج بر روی صفحه هستند که این به نفع خود آنهاست و کار را برای من دشوارتر می‏کنم. من با در نظر گرفتن وقت حداکثر روی هر میز 2 تا 3 ثانیه وقت می‎گذارم و برای انیکه دوباره به میز اول باز گردم حداقل 20 دقیقه زمان نیاز است. حریفان در این مدت می‎توانند برای انجام حرکت خود فکر کنند.

ملی پوش شطرنج کشور کشورمان افزود: این نیازمند آمادگی زیادی است. باید سعی کنم حداقل اشتباهات را داشته باشم. در روز مسابقه باید لباس راحت بپوشم و شاید هم حتی مجبور به تعویض لباس شوم. ضمن اینکه از دو ماه پیش زیر نظر پزشک تغذیه بوده ام. روز بازی هم باید غذایی زود هضم با کالری بالا مصرف کنم.

استاد بزرگ شطرنج ایران تاکید کرد: احتمالا حداقل 20 هزار حرکت در این مسابقه انجام می‎دهم تا بتوانم با موفقیت در اکثر آنها رکود لازم برای ثبت نامم در کتاب گینس را به دست آورم. ضمن اینکه این مسابقه زیر نظر مستقیم نماینده فدراسیون جهانی برگزار می‎شود.