مشکل عادل کلاه کج برای حضور در پرسپولیس حل شد

مجید فرخزادی عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اعلام این خبر افزود: در نشستی که صبح روز سه شنبه با سردار موسی کمالی رئیس مشمولین ستاد کل نیروهای مسلح داشتیم، مشکل خدمت سربازی عادل کلاه کج را حل کردیم و با صدور نامه مربوط به این امر، این بازیکن می تواند پرسپولیس را در رقابتهای لیگ برتر همراهی کند.

عادل کلاه کج که چند ماهی از انجام خدمت سربازی اش باقی مانده بود، در فصل نقل و انتقالات لیگ نهم از تیم فوتبال صبای قم به پرسپولیس تهران منتقل شد اما به دلیل مشکلات قانونی و نداشتن برگه تسویه حساب نتوانست سرخپوشان را در دیدار نخست برابر مس کرمان همراهی کند.