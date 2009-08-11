قاچاقچیان بزرگ هدف جدید آمریکا در مبارزه با طالبان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه تایمز، به گفته مقامات پنتاگون این کار با هدف قطع منابع مالی طالبان انجام می شود.

بر همین اساس هم اکنون پنتاگون نام 50 نفر از قاچاقچیان بزرگ تریاک را در لیست "کشتن و یا بازداشت" نیروهای خود در این کشور قرار داده است.

این موضوع ( هدف قرار دادن قاچاقچیان بزرگ ) از نامه ای محرمانه در سنای آمریکا به بیرون درز کرده، اما با این وجود نام این 50 نفر هنوز مشخص نیست.

این موضع از سوی دریادار "گئورگی اسمیت" سخنگوی نظامیان آمریکایی در افغانستان نیز تائید شده است.

اسمیت در این باره به تایمز گفت : لیست اهداف شامل کسانی می شود که در ناآرامیها دست دارند، رهبران اصلی شبه نظامیان و همینطور رابطان میان گروه های قاچاق مواد مخدر و شبه نظامیان نیز در این لیست دیده می شوند.

تایمز در ادامه می نویسد : در همین رابطه یکی از ژنرالهای ارتش آمریکا در جلسه استماع سنا در خصوص افغانستان گفت : ما هم اکنون لیستی متشکل از 367 نفر را داریم که باید بازداشت و یا کشته شوند که 50 نفر از این افراد اشخاصی هستند که رابط میان شورشیان و قاچاقچیان محسوب می شوند.

فرماندهان ارتش آمریکا در این باره می گویند: ارتش هیچ محدودیتی در استفاده از زور برای رسیدن به این هدفها ندارد و این بدان معناست که این افراد می توانند در هنگام نبرد کشته و یا بازداشت شوند.

تایمز در ادامه می نویسد : گزارش مربوط به لزوم قطع منابع مالی طالبان پس از آن منتشر شد که ژنرال "استنلی مک کریستال" فرمانده نیروهای ائتلاف در افغانستان چندی پیش اعلام کرد که منبع اصلی تامین نیازهای طالبان، ده ها میلیون دلاری است که شورشیان از راه کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر بدست می آورند.

در همین رابطه ژنرال مک کریستال در گفتگو با روزنامه یو اس ای تودی گفته بود: آمریکا با بهبود وضعیت اقتصادی می تواند ثبات و امنیت را در افغانستان برقرار کند و به خشونت ها در این کشور جنگ زده پایان دهد.

وی در ادامه مدعی شد: بسیاری از فرمانده های عالی رتبه آمریکایی برای سر و سامان دادن به وضعیت موجود در افغانستان تلاشهای قابل توجهی را انجام دادند و در این جنگ از هیچ کمکی دریغ نکردند.

بر اساس این گزارش پس از سه دهه جنگ در افغانستان، این کشور با مشکلات عدیده ای در زمینه اقتصادی مواجه است و اقتصاد این کشور وابسته به کشت خشخاش و مواد مخدر است.