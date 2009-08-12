استفاده از قابلیتهای گردشگری برای رونق صنایع دستی

جواد آرین منش در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: حمایت از هنرمندان صنایع دستی از مواردی است که باید بیش از گذشته به آن توجه کرد زیرا تنها در این صورت است که صنایع دستی ماندگار می شود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: برای بررسی وضعیت و مشکلات موجود صنایع دستی در کشور باید در گام اول عملکرد این حوزه قبل و بعد از ادغام با سازمان میراث فرهنگی مطالعه تا نقاط قوت و ضعف شناسایی شود.

وی با بیان اینکه صنایع‌دستی در کشور ما نیازمند مطالعه علمی، آسیب شناسی خلاء‌های قانونی و جذب حمایت‌های دولتی در قالب تسهیلات مختلف است افزود: علت ادغام صنایع‌دستی با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استفاده از قابلیت‌های گردشگری برای رونق صنایع‌دستی است.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس ادامه داد: در آینده‌ای نه چندان دور شاهد وقوع این امر خواهیم بود با این وجود این امر نیازمند برنامه ریزی هدفمند و کارشناسی شده در این زمینه است.