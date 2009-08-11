دومین همایش منطقه ای شعر خلیج فارس در هندیجان برگزار می شود

یوسف مداحیان در گفتگو با خبرنگار مهر در هندیجان افزود: پس از برگزاری اولین همایش شعر خلیج فارس در سال گذشته که به صورت استانی و با حضور شعرای مطرح استان برگزار شد در سال جاری این همایش را به صورت منطقه ای و با حضور شعرای استانهای بوشهر، هرمزگان و خوزستان برگزار خواهیم کرد.

وی افزود: این همایش از سوی اداره ارشاد خوزستان در نیمه اول آبان ماه سال جاری در مجتمع فرهنگی و هنری خلیج فارس هندیجان در دو بخش ویژه ( خلیج فارس ) و آزاد برگزار می شود.



وی در ادامه گفت: قالب اشعار ارسالی آزاد است و شاعران می توانند در هر بخش سه اثر ارسال کنند که شرکت همزمان در دو بخش بلامانع می باشد. همچنین آثار ارسالی حتماً باید تایپ شده و در یک طرف برگ A4 و در سه نسخه به همراه سی دی اثر و مشخصات کامل صاحب اثر ارسال شود.



مداحیان در پایان گفت: شاعران گرامی می توانند آثار خود را تا 31 شهریور ماه سال جاری به آدرس - هندیجان خیابان امام حسین (ع) مجتمع فرهنگی و هنری خلیج فارس - اداره ارشاد و یا به شماره تلفن 4220516 نمابر کنند.

در عین حال از سوی کانون فیلم و عکس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی هندیجان فیلم داستانی " این فصل را با من بخوان " تولید شد.



حسین افشار مسئول روابط عمومی این اداره اظهار داشت: این فیلم که به صورت مستند داستانی تهیه شده روایتی است از واقعه کربلا و نقش مردم در پاسداشت این واقعه ماندگار و تاریخ ساز.

وی افزود: مدت زمان این فیلم 18 دقیقه است که در قطع دی وی تولید شده است و عوامل سازنده آن عبارتند از: نویسنده و کارگردان یوسف مداحیان، روایتگر زهرا بهبهانی نژاد، میکس و صداگذاری حسین افشار.