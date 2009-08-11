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۲۰ مرداد ۱۳۸۸، ۱۳:۳۶

اکرمی به مهر خبر داد:

4 پیشنهاد مجلس به احمدی نژاد برای انتخاب وزیران

4 پیشنهاد مجلس به احمدی نژاد برای انتخاب وزیران

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به 4 پیشنهاد مهم مجلس به احمدی نژاد برای تعامل در انتخاب وزیران اشاره کرد و گفت: مشاوره، تعامل، تفاهم و نظر سنجی از کمیسیون ها و افراد از جمله راهکارهای نمایندگان به رئیس جمهور در انتخاب وزیران و تعامل با مجلس در این زمینه بود.

حجت الاسلام سید رضا اکرمی، عضو ارشد جامعه روحانیت مبارز و نماینده تهران در مجلس هشتم در گفتگو با خبرنگار مهر ، با اشاره به جلسه عصر دوشنبه اعضای فراکسیون اصولگرایان با رئیس جمهور اظهارداشت: در آغاز این جلسه علیرغم اینکه تعداد زیادی از نمایندگان برای صحبت در خصوص معیارهای انتخاب کابینه وقت گرفته بودند 10 نفر از نمایندگان پیشنهادات خود را برای انتخاب کابینه و چگونگی تعامل دولت با مجلس در این زمینه اظهار کردند.

وی افزود: مشاوره، تعامل، تفاهم و نظر سنجی از کمیسیون ها و افراد از جمله راهکارهای این نمایندگان به رئیس جمهور در انتخاب وزیران و تعامل با مجلس در این زمینه بود.

اکرمی تصریح کرد: در ادامه این جلسه رئیس جمهور سخنان خود را آغاز کرد؛ اما به جای پرداختن به مسئله انتخاب وزیران و کابینه دهم که موضوع اصلی این جلسه بود به مسئل مختلفی در خصوص وقایع چهار سال گذشته و اینکه کشور در این مدت چه شرایطی داشته، پرداخت و درباره خدمات دولت نهم و آسیب ها و چالش هایی که در داخل و خارج با آن مواجه بوده پرداخت و در نهایت به موضوع کابینه اشاره کرد.

وی با بیان اینکه کابینه متشکل از وزیران و معاونان است و جدای از وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور و رای مجلس انتخاب می شوند، معاونان عمدتا با نظر مستقیم رئیس جمهور منصوب می شوند، گفت: رئیس جمهور در دیدار عصر دیروز با نمایندگان تنها درباره وزیران سخن گفت.

این عضو جامعه روحانیت مبارز ادامه داد: رئیس جمهور در  این دیدار اشاره کرد که به دلیل وظایف سنگین دولت در چهار سال آینده کابینه و وزیرانی که انتخاب می شوند باید نسبت به گذشته قوی تر باشند؛ البته جدای از انقلابی بودن، مومن بودن، تعهد، سخت کوشی، توانمندی و توانایی در عهده داری وزارت باید به همفکر بودن با رئیس جمهور اهتمام داشته و موافق رئیس جمهور بوده و او را قبول داشته باشند.

وی یادآور شد که رئیس جمهور در این دیدار تاکید کرده است که اگر وزیران تعهد و سوابق انقلابی و .... را داشته باشند اما شرایط همفکری و همراهی با او را نداشته باشند، نمی تواند با آنها کار کند. در همین راستا رئیس جمهور از برخی همکاران خود در دولت نهم به دلیل اینکه این شرط را نداشته اند، انتقاد کرد.

اکرمی در پایان با اشاره به اینکه رئیس جمهور در جلسه با نمایندگان اصولگرا  اعلام کرده است که لیست وزیران کابینه دهم همچنان باز است و هر نماینده ای پیشنهادی در این خصوص دارد، می تواند ارائه کند، خاطر نشان کرد: باید منتظر ارائه لیست وزیران کابینه دهم که اویل هفته آینده به مجلس ارائه می شود باشیم و ببینیم که گفتگوی نمایندگان با رئیس جمهور نتیجه ای داشته است یا خیر؟

کد مطلب 927810

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