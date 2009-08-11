به گزارش خبرنگار مهر، رقابت شطرنج سیمولتانه رخ در رخ 500 با حضور مرتضی محجوب و 500 شطرنجباز دیگر22 مردادماه در مجموعه ورزشی انقلاب برگزار خواهد شد. در صورتی که محجوب بتواند در این رویداد رکورد مربوط به "گئورگیف" بلغاری را بشکند نامش در کتاب "گینس" ثبت می‎شود. اما در این صورتی نهایی می‎شود که نماینده فدراسیون جهانی هم عمکلرد محجوب را در مسابقه 22 مرداماه تائید کند. به همین دلیل نماینده از فیده برای بازدید از این مسابقه به ایران سفر می‎کند.

هادی کریمی دبیر فدارسیون شطرنج در نشست خبری صبح سه شنبه با اعلام این خبر گفت: نماینده فدرا سیون جهانی تمام حرکت‎های مرتضی محجوب را زیر نظر خواهد داشت تا در صورت به حد نصاب رسیدن رکورد وی تائیدیه ثبت نام مرتضی محجوب در کتاب رکودداران را صادر کند.

وی با اشاره به مدیریت چنین رویداد بزرگی اظهار داشت: ایران در سطح آسیا فدراسیون توانمندی است و به طور حتم مشکلی برای مدیریت نخواهد داشت. یک سرداور به همراه 4 داور بین‎المللی که بعضا به عنوان جانشین سرداور هم مشغول به کار می‎شوند داوران اصلی به حساب می‎آیند. یک گروه 50 نفره هم زیر نظر آنها مسابقه را اداره می‎کنند که هر داور کنترل 10 میز را بر عهده دارد. ضمن اینکه با منظور کردن تیم تدارکات مجموع 100 نفر برای اداره این مسابقه انتخاب شده‎اند.

دبیر فدراسیون شطرنج با تاکید بر اینکه مسابقه راس ساعت 8:30 روز 22 مردادماه و با حضور 500 نفر آغاز می‎شود یادآور شد: شرایطی را مهیا کرده‏ایم تا حضور هر 500 نفر در آغاز مسابقه حتمی باشد. بدین ترتیب که از 500 نفر ثبت نام نهایی صورت گرفته است. 200 نفر هم به عنوان شرکت کننده رزور ثبت نام شده‎اند. در صورت مواجه با تاخیر هر یک از شرکت‎کنندگان اصلی یک نفر جایگزین می‏شود.

وی تاکید کرد: استراحت و توقف در این مسابقه معنایی ندارد چون اصلا به لحاظ قانونی جایز نیست. محجوب باید پیوسته، پشت سرهم و بدون وقفه با حریفان خود دیدار داشته باشد.

کریمی حضور خبرنگارارن در محل برگزاری مسابقه 22 مردادماه را بلامانع دانست و گفت: اما برای تماشاگران هیچ جایگاهی در نظر گرفته نشده است. این تصمیم به خاطر جلوگیری از ایجاد آلودگی‎های صوتی اتخاذ شده است.

سیمولتانه و تاریخچه آن

سیمولتانه یا مسابقه همزمان از اشکال بسیار جذاب مسابقه شطرنج است که از گذشته تاکنون مورد توجه بسیاری از دوستداران این رشته بوده است. در ایم نوع مسابقه شطرنجباز باید بدون توقف و استفاده از هر نوع وسیله حرکتی به صورت همزمان و در یک مسیر بسته به مصاف چندین حریف برود. این مسابقه علاوه بر آمادگی ذهنی بالا، توان بدنی زیادی هم می‎خواهد. در تاریخ شطرنج توان شطرنجباز برای چنین ماراتنی ذهنی - جسمی همواره به عنوان معیاری جهت سنجش تکامل او محسوب می‎شود.

درباره رخ در رخ 500

رخ در رخ 500 عنوانی است برای سیمولتانه 500 نفره مرتضی محجوب. این شطرنجباز از مدتها پیش انجام حرکتی ویژه در جهت ثبت رکورد در کتاب گینس را مد نظر قرار داده بود پس از قهرمانی انفرادی و تیمی در آسیا تصمیم به شکستن رکورد سیمولتانه جهان گرفت که در اختیار یک بلغاری است. "گئورگیف" در سال 2008 طی رقابتی همزمان با 360 نفر رکورددار مسابقات سیمولتانه شد.

چرا 500 نفر

این امکان وجود داشت که مرتضی محجوب با تعداد نفرات کمتری این سیمولتانه را برگزار کند و همانند رکورد دار فعلی تنها با اندکی اختلاف در تعداد نفرات صاحب رکورد شود اما وی تصمیم دارد رکوردی بر جای بگذارد که تا سالها امکان شکستن آن وجود نداشته باشد. در واقع در حین مسابقه به مجرد عبور از مرز 360 نفر مرتضی محجوب صاحب رکورد سیمولتانه می‌شود.