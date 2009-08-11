مدودف لایحه اعزام نظامیان روسی به خارج را به دوما ارائه داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانوستی، "دیمیتری مدودف" روز گذشته در جلسه ای با حضور رهبران ارشد سیاسی روسیه در شهر سوچی بندری در حاشیه دریای سیاه گفت: این لایحه در ارتباط با رویدادهایی است که سال گذشته روی داد.

همچنین کاخ کرملین در بیانیه ای اعلام کرد: هدف از اعزام نظامیان به خارج از کشور جلوگیری از تجاوز دشمنان و حفاظت از جان غیرنظامیان روسی درسرزمین های بیگانه است.

بر اساس این گزارش مسکو سال گذشته نظامیان خود را برای دفع حملات خشونت بار گرجستان به اوستیای جنوبی فرستاده و بر اساس گفته مقامات روسی در این جنگ 162 شهروند غیرنظامی و 67 پرسنل خدماتی دولت روسیه کشته شدند.

روسیه در جنگ ماه آگوست گذشته 321 میلیون دلار برای بازسازی زیرساختهای تخریب شده به اوستیای جنوبی تخصیص داد.

همچنین از بین 138 هزار تن از آوارگان گرجستانی هنوز 20 هزار نفر در وضعیت نابسامان به سر می برند و به گزارش عفو بین الملل خطر آوارگی همیشگی آنان را تهدید می کند. این در حالی است که گرجستان برای اسکان آوارگان حدود 36 شهرک جدید ایجاد کرده است.