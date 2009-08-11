کاهش 44 درصدی حجم روان آبهای رودخانه های خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جواد عرفانیان ظهر سه شنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: طی سال گذشته، کاهش نزولات جوی، خشکسالی و کمبود رطوبت خاک موجب عدم شروع رشد و رویش محصولات کشاورزی به خصوص غلات دیم شد و خسارات قابل توجهی به کشت دیم استان وارد کرد.

مدیرکل دفتر بازسازی و حوادث غیر مترقبه خراسان رضوی، با اشاره به تداوم پدیده خشکسالی و پیامدهای ناشی از آن در استان گفت: وضعیت خشکسالی در قالب معیارهای شاخص بارش و دما، شاخص هیدرولیکی، خشکسالی کشاورزی، خشکسالی اقتصادی و اجتماعی که نشان دهنده آثار خشکسالی بر این بخش هاست بررسی شده است.

عرفانیان افزود: طی سال گذشته در تمام نقاط استان خشکسالی شدید و متوسط وجود داشته و نواحی جنوبی و شمالی استان هم خشکسالی حاد داشته اند.

مدیر کل دفتر بازسازی و حوادث غیر مترقبه خراسان رضوی ادامه داد: با توجه به شرایط منابع آب شرب استان به منظور پیشگیری از بحران کم آبی و حفظ شرایط موجود باید سالانه حدود 784لیتر بر ثانیه به ظرفیت آب شرب شهری استان افزوده شود.

وی گفت: با توجه به بررسی های انجام شده کاهش آبدهی 400 لیتر بر ثانیه سال های قبل منابع آبی مناطق روستایی به قوت خود باقی است و بارندگی های اخیر نیز تاثیر چندانی در حل مساله آب شرب روستایی نداشته است.

عرفانیان با بیان اینکه 220 منبع آب روستایی دچار تغییر کیفیت و بخش زیادی از آنها از مدار بهره برداری خارج شده است گفت: افت سطح آب های زیرزمینی و کاهش روان آبها برای تزریق به منابع به جایی رسیده که هر ساله شاهد افت شدید آنها هستیم.

وی خاطر نشان کرد: همچنین خشکسالی کم سابقه در سطح استان طی 11 سال اخیر به ویژه سال زراعی جاری باعث افت سطح آب سفره های زیرزمینی و ابدهی منابع آب شرب شده است.