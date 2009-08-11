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۲۰ مرداد ۱۳۸۸، ۱۷:۰۷

کاهش 44 درصدی حجم روان آبهای رودخانه های خراسان رضوی

کاهش 44 درصدی حجم روان آبهای رودخانه های خراسان رضوی

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر کل دفتر بازسازی و حوادث غیر مترقبه استانداری خراسان رضوی گفت: طی سال زراعی جاری حجم روان آبهای رودخانه های استان 44درصد کاهش داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جواد عرفانیان ظهر سه شنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: طی سال گذشته، کاهش نزولات جوی، خشکسالی و کمبود رطوبت خاک موجب عدم شروع رشد و رویش محصولات کشاورزی به خصوص غلات دیم شد و خسارات قابل توجهی به کشت دیم استان وارد کرد.

مدیرکل دفتر بازسازی و حوادث غیر مترقبه خراسان رضوی، با اشاره به تداوم پدیده خشکسالی و پیامدهای ناشی از آن در استان گفت: وضعیت خشکسالی در قالب معیارهای شاخص بارش و دما، شاخص هیدرولیکی، خشکسالی کشاورزی، خشکسالی اقتصادی و اجتماعی که نشان دهنده آثار خشکسالی بر این بخش هاست بررسی شده است.

عرفانیان افزود: طی سال گذشته در تمام نقاط استان خشکسالی شدید و متوسط وجود داشته و نواحی جنوبی و شمالی استان هم خشکسالی حاد داشته اند.

مدیر کل دفتر بازسازی و حوادث غیر مترقبه خراسان رضوی ادامه داد: با توجه به شرایط منابع آب شرب استان به منظور پیشگیری از بحران کم آبی و حفظ شرایط موجود باید سالانه حدود 784لیتر بر ثانیه به ظرفیت آب شرب شهری استان افزوده شود.

وی گفت: با توجه به بررسی های انجام شده کاهش آبدهی 400 لیتر بر ثانیه سال های قبل منابع آبی مناطق روستایی به قوت خود باقی است و بارندگی های اخیر نیز تاثیر چندانی در حل مساله آب شرب روستایی نداشته است.

عرفانیان با بیان اینکه 220 منبع آب روستایی دچار تغییر کیفیت و بخش زیادی از آنها از مدار بهره برداری خارج شده است گفت: افت سطح آب های زیرزمینی و کاهش روان آبها برای تزریق به منابع به جایی رسیده که هر ساله شاهد افت شدید آنها هستیم.

وی خاطر نشان کرد: همچنین خشکسالی کم سابقه در سطح استان طی 11 سال اخیر به ویژه سال زراعی جاری باعث افت سطح آب سفره های زیرزمینی و ابدهی منابع آب شرب شده است.

کد مطلب 927815

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